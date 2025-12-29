В Одессе задержали мужчину, который ранил ножом представителя ТЦК

Инцидент произошел 28 декабря во время проведения мероприятий по оповещению населения в Пересипском районе города. Представители ТЦК и СП совместно с работниками Национальной полиции идентифицировали гражданина, который, по данным следствия, в начале ноября нанес военнослужащему ТЦК проникающее ножевое ранение во время выполнения им служебных обязанностей.

После нападения подозреваемый длительное время скрывался от правоохранительных органов. Во время задержания мужчина пытался убежать и оказывал активное физическое сопротивление, однако благодаря слаженным действиям правоохранителей и привлечению дополнительного наряда полиции его удалось задержать.

Злоумышленника доставили в подразделение Национальной полиции Украины для проведения следственных и процессуальных действий.

В Одесском областном ТЦК и СП отметили, что нападение на военнослужащего при исполнении им служебных обязанностей в условиях военного положения является тяжким преступлением и каждый подобный случай получит надлежащую правовую оценку.

"Лица, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в тылу путем агрессии против военнослужащих, должны осознавать: ответственность является неотвратимой независимо от времени, прошедшего с момента совершения преступления", - отметили в ТЦК.