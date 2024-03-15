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Оккупанты ударили ракетами по Одессе, есть пострадавшие

Одесса, Пятница 15 марта 2024 12:16
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Оккупанты ударили ракетами по Одессе, есть пострадавшие Иллюстративное фото: россияне ударили ракетами по Одессе 15 марта (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе 15 марта. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесского ОВА Олега Кипера в Telegram.

"В результате российской ракетной атаки по Одессе есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Глава Одесской ОВА добавил, что на месте удара работают соответствующие службы. Данные уточняются.

Пока неизвестно, какое оружие применили оккупанты и какие последствия вражеской атаки.

Взрывы в Одессе

Сегодня после 11:00 в Одессе раздались взрывы. На этом фоне в Одессе и области объявили воздушную тревогу.

Позже в сети сообщили о повторных взрывах в Одессе.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ракет по направлению к Одессе, а также об угрозе ударов баллистики для южных областей.

Хаотические обстрелы РФ

Стоит добавить, что российские оккупанты в последнее время наносят точечные удары по Одесской области с самолетов тактической авиации. За последние недели россияне выпустили несколько ракет с самолетов в районе Черного моря. Часто вражеские ракеты не достигали цели или уничтожались на подлете.

Военные отмечают, что враг продолжает тактику точечных ракетных ударов, чтобы испытать и разведать противовоздушную оборону Украины.

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