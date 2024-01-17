В Одессе в результате атаки "Шахедов" без отопления остались более полусотни домов

В результате ночной атаки "Шахедов" в Одессе повреждена теплосеть, без отопления остались 58 домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.
"В результате повреждения теплосети, без отопления сейчас находятся 58 домов в г. Одессе. Срок выполнения восстановительных работ - сутки", - сообщил Кипер.
Он добавил, что все соответствующие службы продолжают работать у пострадавшего в результате ночной атаки дома.
Один пострадавший сейчас еще в больнице, его жизни ничего не угрожает. Еще две женщины продолжают лечиться дома.
Российские войска сегодня ночью, 17 января, запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед" с южного направления.
После предупреждения об угрозе атаки беспилотников в Одессе было сшито несколько громких взрывов . Позже стало известно, что кафиры по городу нанесли удары дронами-камикадзе . В ГСЧС показали фото и видео последствий вражеской атаки. Сообщается, что огонь охватил многоэтажку, а также несколько автомобилей.
Также вчера вечером, 16 января, русские войска ударили по Харькову . Ранения получили 17 человек, один человек погиб. Также повреждены 19 жилых домов.
В общей сложности войска РФ атаковали территорию Украины с применением 20 ударных беспилотников и двух ракет С-300. Силы ПВО уничтожили 19 дронов-камикадзе .
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