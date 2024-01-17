В Одессе в результате атаки "Шахедов" без отопления остались более полусотни домов

"В результате повреждения теплосети, без отопления сейчас находятся 58 домов в г. Одессе. Срок выполнения восстановительных работ - сутки", - сообщил Кипер.

Он добавил, что все соответствующие службы продолжают работать у пострадавшего в результате ночной атаки дома.

Один пострадавший сейчас еще в больнице, его жизни ничего не угрожает. Еще две женщины продолжают лечиться дома.

Ночная атака РФ по Украине 17 января

Российские войска сегодня ночью, 17 января, запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед" с южного направления.

После предупреждения об угрозе атаки беспилотников в Одессе было сшито несколько громких взрывов . Позже стало известно, что кафиры по городу нанесли удары дронами-камикадзе . В ГСЧС показали фото и видео последствий вражеской атаки. Сообщается, что огонь охватил многоэтажку, а также несколько автомобилей.

Также вчера вечером, 16 января, русские войска ударили по Харькову . Ранения получили 17 человек, один человек погиб. Также повреждены 19 жилых домов.

В общей сложности войска РФ атаковали территорию Украины с применением 20 ударных беспилотников и двух ракет С-300. Силы ПВО уничтожили 19 дронов-камикадзе .