В Киеве на фоне ракетной и дроновой атаки прогремели взрывы

В ночь на 10 июня Киев снова оказался под вражеским ударом - на этот раз с использованием баллистических ракет. В городе были слышны взрывы, противовоздушная оборона работает.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

Перед тем, как в Киеве прогремели взрывы, Воздушные силы ВСУ сообщили о подлете ракеты.

Массированные атаки РФ на Украину

8 июня Россия выпустила по Украине значительное количество дронов, что вызвало воздушную тревогу во многих регионах.

А в ночь на 6 июня оккупанты нанесли комбинированный удар, применив 407 беспилотников и 45 ракет различных типов. В результате атаки пострадали Киев, Луцк и Чернигов. Есть погибшие и раненые.

В столице разрушения зафиксированы в шести районах. Погибли четыре человека, среди них - трое спасателей.

Подробнее о последствиях атаки по Украине - в материале РБК-Украина.

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