В Одесі лікарі та посадовці видавали довідки про непридатність до армії за 7000 доларів

В Одесі лікарі та посадовці підроблювали довідки про непридатність до служби в армії. З такими "документами" чоловіки призовного віку могли безперешкодно виїхати за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

За даними слідчих, до схеми причетні лікарі військово-лікарської комісії і службові особи Малиновського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеси.

Вони пропонували чоловікам оформити довідку про непридатність. Військовозобов'язаним приписували неіснуючі захворювання. З такою довідкою чоловіки могли виїхати з України. За свої послуги шахраї брали 7 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали двох осіб під час видачі документів. За місцем їх роботи та проживання проводять обшуки. Також правоохоронці шукають осіб, які вже отримали фальшиві документи.

За даним фактом відкрито кримінальну справу за ч. 3 ст. 332 КК України.

Фото: в Одесі викрили лікарів та посадовців, які видавали підроблені довідки про непридатність до армії (facebook.com/pgo.gov.ua)