RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Одессе СБУ разоблачила агента ФСБ в госбанке: "сливала данные украинских военных

Иллюстративное фото: СБУ разоблачила агента ФСБ в госбанке (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Кава

Служба безопасности Украины разоблачила агентурное проникновение ФСБ в банковский сектор. В Одессе задержана работница государственного банка, которая передавала персональные данные клиентов военнослужащих Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, оккупантов интересовали установочные сведения о военных, которые пользуются услугами финучреждения. В дальнейшем эти данные планировали использовать для подготовки терактов, информационных диверсий и вербовочных операций против украинских защитников.

ФСБ дистанционно завербовала 56-летнюю одесситку, которая работала кассиром в местном отделении банка. Женщина привлекла внимание российских спецслужб своими антиукраинскими комментариями в Telegram.

Фото: СБУ разоблачила агента ФСБ в госбанке (t.me/SBUkr)

Выполняя указания кураторов, она во время работы следила за посетителями в военной форме и с признаками ранений, а обнаружив таких клиентов - немедленно передавала информацию оккупантам. Кроме того, в нерабочее время она фотографировала места сосредоточения украинских военных в городе и в окрестностях.

Киберспециалисты СБУ разоблачили и задокументировали деятельность агента, после чего ее задержали. Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Задержанная находится под стражей и может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

 

Ранее мы писали, что в Запорожье задержали российского агента, который готовил вражеские авиаудары по энергогенерирующим предприятиям Украины.

В Одессе сотрудники СБУ задержали агента, который изготавливал взрывчатку для подрывов в портовом городе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаСлужба безопасности УкраиныФСБ