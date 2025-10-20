В Одессе СБУ разоблачила агента ФСБ в госбанке: "сливала данные украинских военных

По данным следствия, оккупантов интересовали установочные сведения о военных, которые пользуются услугами финучреждения. В дальнейшем эти данные планировали использовать для подготовки терактов, информационных диверсий и вербовочных операций против украинских защитников.

ФСБ дистанционно завербовала 56-летнюю одесситку, которая работала кассиром в местном отделении банка. Женщина привлекла внимание российских спецслужб своими антиукраинскими комментариями в Telegram.

Фото: СБУ разоблачила агента ФСБ в госбанке (t.me/SBUkr)

Выполняя указания кураторов, она во время работы следила за посетителями в военной форме и с признаками ранений, а обнаружив таких клиентов - немедленно передавала информацию оккупантам. Кроме того, в нерабочее время она фотографировала места сосредоточения украинских военных в городе и в окрестностях.

Киберспециалисты СБУ разоблачили и задокументировали деятельность агента, после чего ее задержали. Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Задержанная находится под стражей и может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.