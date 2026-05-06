В Одессе провели чемпионат по ММА в честь морпехов Военно-морских сил

В Одессе состоялся открытый чемпионат области по смешанным единоборствам (ММА), посвященный украинским морским пехотинцам, которые воюют на передовой.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
В соревнованиях приняли участие около 200 бойцов, среди которых - как молодые спортсмены, так и опытные чемпионы и военнослужащие.
В этом году чемпионат носил особый символический характер - его посвятили воинам 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, которые выполняют боевые задачи на самых сложных участках фронта.
В турнире приняли участие представители разных видов единоборств - от бокса до джиу-джитсу и муай-тай. Организаторы специально объединили различные школы, чтобы определить сильнейших в формате ММА, который требует универсальности, выносливости и способности быстро адаптироваться.
Кроме гражданских спортсменов, в соревнованиях выступили действующие военные и курсанты.
Организаторы отмечают, что идея турнира символически перекликается с условиями службы в Военно-морских силах. Там, как и в ММА, важны многофункциональность и готовность к различным вызовам - от боевых задач до работы в тылу.
Во время мероприятия также напомнили о возможности присоединиться к рядам ВМС. В подразделениях морской пехоты и других частях службы открыты как боевые, так и тыловые должности, а кандидаты могут самостоятельно выбирать направление службы.
В частности, можно обратиться в центр рекрутинга ВМС ВСУ по телефону: +38 (097) 041-17-55.
Ранее РБК-Украина писало, что Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в ночь на 30 апреля поразили два российских катера возле Керченского пролива, которые охраняли Керченский мост. По данным военных, под удар попали катера "Соболь" и "Грачонок", которые использовались для охраны и противодиверсионных операций.
Также Силы обороны Украины поразили два российских нефтяных танкера в районе порта Новороссийск. Суда принадлежали к "теневому флоту" РФ и использовались для перевозки нефти.