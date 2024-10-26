В Днепре возросло количество погибших после ночной атаки РФ

В ночь с 25 на 26 октября Россия нанесла ракетный удар по городу Днепр. По состоянию на сейчас число погибших снова возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Увеличилось количество погибших в Днепре. По состоянию на сейчас их пятеро. Из-под завалов спасатели извлекли тело мужчины. Соболезнования родным всех жертв российского террора", - написал он. Кроме того, глава МИД Игорь Клименко ранее сообщал, что есть не только погибшие, но еще 20 человек ранены.