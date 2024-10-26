В Днепре возросло количество погибших после ночной атаки РФ
В ночь с 25 на 26 октября Россия нанесла ракетный удар по городу Днепр. По состоянию на сейчас число погибших снова возросло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Увеличилось количество погибших в Днепре. По состоянию на сейчас их пятеро. Из-под завалов спасатели извлекли тело мужчины. Соболезнования родным всех жертв российского террора", - написал он.
Кроме того, глава МИД Игорь Клименко ранее сообщал, что есть не только погибшие, но еще 20 человек ранены.
Обстрел Днепра
Напомним, что россияне обстреляли Днепр в ночь на 26 октября. Перед атакой в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.
Утром глава ОВА рассказал, что ракета попала в жилой дом. Также повреждения получили другие многоквартирные дома и одно из медучреждений. Кроме того, пострадали объекты критической инфраструктуры.
Детальнее о последствиях ночной атаки РФ на Днепр - читайте в материале РБК-Украина.
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