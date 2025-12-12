В Одессе прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 12 декабря Россия атаковала Украину, применив 80 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить 64 вражеских беспилотников.

В частности, российские оккупанты атаковали дронами Одессу и Одесский район. Под ударом оказалась энергетика, повреждены здания и произошли пожары.

Также россияне атаковали Павлоград Днепропетровской области. В результате горели пять жилых домов, один человек погиб.

К тому же российские войска ночью ударными беспилотниками атаковали одну из украинских угледобывающих шахт. В результате обстрела известно о двух раненых.

Под ударом российских беспилотников находилась и подстанция ДТЭК в Одесской области. Также враг атаковал объект другой энергетической компании.

Кроме того, в Шостке Сумской области российские войска днем 12 декабря атаковали дронами спортивную школу, где проходила тренировка детей. Погибших и пострадавших нет.