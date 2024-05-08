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Удар по Одессе шрапнелью: в больнице умер один из пострадавших

Среда 08 мая 2024 13:24
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Удар по Одессе шрапнелью: в больнице умер один из пострадавших Фото: в больнице умер один из пострадавших от обстрелов Одессы 29 апреля(facebook.com/DSNSODE)
Автор: Сергей Пышкин

Число жертв вражеского удара по Одессе, 29 апреля, возросло до 7. В больнице умер один из пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал городского совета Одессы.

В больнице умер мужчина 2001 года рождения, за жизнь которого врачи все это время боролись.

Обстрел Одессы 29 апреля

29 апреля российские террористы нанесли ракетный удар по Одессе. При обстреле также начался пожар во дворце студентов. На вечер того же дня было известно о 4 погибших и 32 раненых, но количество жертв продолжало расти.

Как рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, во время удара враг применил против города ракету со шрапнелью.

1 мая в больнице умер еще один пострадавший от вражеского удара. Тогда же количество жертв возросло до 6.

Все подробности террористического удара по Одессе – в материале РБК-Украина.

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