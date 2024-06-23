РФ вывела в Черное и Азовское моря несколько носителей крылатых ракет "Калибр", - ВМС ВСУ

В Черном и Азовском морях на утро воскресенья 23 июня фиксируется пребывание четырех российских кораблей-носов крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.