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РФ вывела в Черное и Азовское моря несколько носителей крылатых ракет "Калибр", - ВМС ВСУ

Воскресенье 23 июня 2024 06:58
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РФ вывела в Черное и Азовское моря несколько носителей крылатых ракет "Калибр", - ВМС ВСУ Фото: русский корабль (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Владимир Костырин

В Черном и Азовском морях на утро воскресенья 23 июня фиксируется пребывание четырех российских кораблей-носов крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Как уточняют военные, возможный общий залп ракет этой корабельной группировки противника может составить 24 ракеты.

По информации ВМС, по состоянию на шесть утра были замечены:

  • в Черном море - 2 корабля РФ, 1 из которых является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет,
  • в Азовском море - 8 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 20 ракет.

Между тем в Средиземном море корабли российских захватчиков отсутствуют.

Также в ВМС проинформировали, что за сутки в интересах страны-агрессора РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • в Черное море - 4 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор,
  • в Азовское море - 6 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - говорится в сообщении военных.

РФ вывела в Черное и Азовское моря несколько носителей крылатых ракет &quot;Калибр&quot;, - ВМС ВСУ

Ранее в Военно-морских силах ВСУ отметили, что РФ начала запускать по Украине ракеты "Калибр" из Азовского моря - речь идет о вражеской воздушной атаке минувшей ночью. Украинские военные назвали это поворотным моментом.

Напомним, ранее спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в разговоре с РБК-Украина назвал причину, почему РФ перевела часть кораблей в Азовское море.

Добавим, по его словам, треть кораблей Черноморского флота РФ уже выведена из строя - уничтожены или повреждены.

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