Россияне атаковали ракетами кладбище и популярное место отдыха в Харькове, есть пострадавшие
Россияне атаковали ракетами Харьков днем 19 мая. Под ударом оказались кладбище и популярное место отдыха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Около 15:15 местные власти сообщили о взрывах в Харькове. В то же время глава ОВА предупреждал об угрозе повторных ударов по городу.
"Последние два удара пришлись по центральной части города. Одна ракета прилетела на кладбище, вторая - в одно из самых любимых мест отдыха харьковчан", - рассказал позже мэр города Терехов.
По словам мэра, есть информация о пострадавших в результате обстрела. Одна женщина получила острую реакцию на стресс, уточнил глава Харьковской ОВА.
"Не надо же говорить, что ни на кладбище, ни в рекреационной зоне никакой военной инфраструктуры нет?", - добавил Терехов.
Позже Синегубов уточнил, что, предварительно, россияне атаковали Шевченковский район города с помощью КАБов. Один из КАБов упал вблизи футбольного поля, где нет никакой военной инфраструктуры.
Обстрелы Харьковской области 19 мая
Напомним, сегодня россияне обстреляли окрестности Харькова. Под ударом оказалась база отдыха в селе Черкасская Лозовая. В результате вражеского удара погибли пять человек, в том числе беременная женщина. Еще 16 человек получили ранения. Среди пострадавших есть ребенок.
По предварительным данным, россияне нанесли двойной удар ракетами "Искандер-М". Повторный удар произошел в то время, когда на место обстрела прибыли медики и спасатели. Подробнее об обстреле базы отдыха - читайте в публикации РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.