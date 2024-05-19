Россияне атаковали ракетами кладбище и популярное место отдыха в Харькове, есть пострадавшие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Около 15:15 местные власти сообщили о взрывах в Харькове. В то же время глава ОВА предупреждал об угрозе повторных ударов по городу.

"Последние два удара пришлись по центральной части города. Одна ракета прилетела на кладбище, вторая - в одно из самых любимых мест отдыха харьковчан", - рассказал позже мэр города Терехов.

По словам мэра, есть информация о пострадавших в результате обстрела. Одна женщина получила острую реакцию на стресс, уточнил глава Харьковской ОВА.

"Не надо же говорить, что ни на кладбище, ни в рекреационной зоне никакой военной инфраструктуры нет?", - добавил Терехов.

Позже Синегубов уточнил, что, предварительно, россияне атаковали Шевченковский район города с помощью КАБов. Один из КАБов упал вблизи футбольного поля, где нет никакой военной инфраструктуры.