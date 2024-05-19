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Россияне атаковали ракетами кладбище и популярное место отдыха в Харькове, есть пострадавшие

Харьков, Воскресенье 19 мая 2024 15:55
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Россияне атаковали ракетами кладбище и популярное место отдыха в Харькове, есть пострадавшие Фото: россияне атаковали Харьков днем 19 мая (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Россияне атаковали ракетами Харьков днем 19 мая. Под ударом оказались кладбище и популярное место отдыха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Около 15:15 местные власти сообщили о взрывах в Харькове. В то же время глава ОВА предупреждал об угрозе повторных ударов по городу.

"Последние два удара пришлись по центральной части города. Одна ракета прилетела на кладбище, вторая - в одно из самых любимых мест отдыха харьковчан", - рассказал позже мэр города Терехов.

По словам мэра, есть информация о пострадавших в результате обстрела. Одна женщина получила острую реакцию на стресс, уточнил глава Харьковской ОВА.

"Не надо же говорить, что ни на кладбище, ни в рекреационной зоне никакой военной инфраструктуры нет?", - добавил Терехов.

Позже Синегубов уточнил, что, предварительно, россияне атаковали Шевченковский район города с помощью КАБов. Один из КАБов упал вблизи футбольного поля, где нет никакой военной инфраструктуры.

Обстрелы Харьковской области 19 мая

Напомним, сегодня россияне обстреляли окрестности Харькова. Под ударом оказалась база отдыха в селе Черкасская Лозовая. В результате вражеского удара погибли пять человек, в том числе беременная женщина. Еще 16 человек получили ранения. Среди пострадавших есть ребенок.

По предварительным данным, россияне нанесли двойной удар ракетами "Искандер-М". Повторный удар произошел в то время, когда на место обстрела прибыли медики и спасатели. Подробнее об обстреле базы отдыха - читайте в публикации РБК-Украина.

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