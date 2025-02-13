В Одессе прогремел взрыв

В Одессе вечером 13 февраля прогремел взрыв. В области объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Одессы Геннадия Труханова.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга, в областях, где объявлена воздушная тревога.

"В городе слышен взрыв! Одессы, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!", - сообщил Труханов.

Обстрел Одесской области 13 февраля

В ночь на 13 февраля российские войска нанесли массированную атаку дронами по Одесской области.

По сообщению главы ОВА Олега Кипера, под ударом российских дронов оказался Измаильский район Одесской области.

В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура района и учебное заведение, которое на данный момент не работает.

Пострадал один человек. Обломками беспилотника был поражен автомобиль, в котором в то время находилась женщина. Она получила осколочное ранение бедра. Пострадавшую госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Всего этой ночью силами и средствами украинских Военно-Морских Сил было сбито 11 вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-136". Кроме Одесской области, об атаке беспилотников сообщали в Николаевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.