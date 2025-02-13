В Одессе прогремел взрыв
В Одессе вечером 13 февраля прогремел взрыв. В области объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Одессы Геннадия Труханова.
"В городе слышен взрыв! Одессы, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!", - сообщил Труханов.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга, в областях, где объявлена воздушная тревога.
Обстрел Одесской области 13 февраля
В ночь на 13 февраля российские войска нанесли массированную атаку дронами по Одесской области.
По сообщению главы ОВА Олега Кипера, под ударом российских дронов оказался Измаильский район Одесской области.
В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура района и учебное заведение, которое на данный момент не работает.
Пострадал один человек. Обломками беспилотника был поражен автомобиль, в котором в то время находилась женщина. Она получила осколочное ранение бедра. Пострадавшую госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.
Всего этой ночью силами и средствами украинских Военно-Морских Сил было сбито 11 вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-136". Кроме Одесской области, об атаке беспилотников сообщали в Николаевской области.
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