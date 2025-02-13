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РФ атаковала дронами Одесскую область, под ударом припортовая инфраструктура

Одесская область, Четверг 13 февраля 2025 12:04
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РФ атаковала дронами Одесскую область, под ударом припортовая инфраструктура Фото: в результате атаки дронов пострадала инфраструктура, ранен человек (t-me-dsns_telegram)
Автор: Ірина Гайдук

В ночь на 13 февраля российские войска нанесли массированную атаку дронами по Одесской области. Обломками беспилотника травмировало женщину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера.

По сообщению главы военной администрации, под ударом российских дронов оказался Измаильский район Одесской области.

В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура района и учебное заведение, которое на данный момент не работает.

Пострадал один человек. Осколками беспилотника был поражен автомобиль, в котором в то время находилась женщина. Она получила осколочное ранение бедра. Пострадавшую госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

На месте обстрела работают правоохранители.

Фото: спасатели Одесской области работают на месте вражеских обстрелов (t.me/dsns_telegram)

Атака на Одесскую область

Об атаке на Одесскую область первыми написали одесские паблики. Поздно вечером в среду, 12 февраля, появились сообщения о взрывах в районе города. Писали об атаке "Шахедов" и работе сил ПВО по российским дронам.

Власти Одесской области выпустили предупреждение об угрозе дроновой атаки на Одессу, Измаильский и Одесский районы.

Всего этой ночью силами и средствами украинских Военно-Морских Сил было сбито 11 вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-136". Кроме Одесской области, об атаке беспилотников сообщали в Николаевской области.

Под обстрелом врага оказался и Херсон. Российские войска утром, 13 февраля, нанеся удар по центральной части Херсона, попали в многоэтажку. В результате атаки оккупантов пострадали двое жителей. Ранения получили 48-летний мужчина и 55-летняя женщина.

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