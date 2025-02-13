РФ атаковала дронами Одесскую область, под ударом припортовая инфраструктура

В ночь на 13 февраля российские войска нанесли массированную атаку дронами по Одесской области. Обломками беспилотника травмировало женщину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера .

По сообщению главы военной администрации, под ударом российских дронов оказался Измаильский район Одесской области.

В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура района и учебное заведение, которое на данный момент не работает.

Пострадал один человек. Осколками беспилотника был поражен автомобиль, в котором в то время находилась женщина. Она получила осколочное ранение бедра. Пострадавшую госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

На месте обстрела работают правоохранители.

Фото: спасатели Одесской области работают на месте вражеских обстрелов (t.me/dsns_telegram)

Атака на Одесскую область

Об атаке на Одесскую область первыми написали одесские паблики. Поздно вечером в среду, 12 февраля, появились сообщения о взрывах в районе города. Писали об атаке "Шахедов" и работе сил ПВО по российским дронам.

Власти Одесской области выпустили предупреждение об угрозе дроновой атаки на Одессу, Измаильский и Одесский районы.