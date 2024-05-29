В Одессе раздался взрыв

В Одессе вечером 29 мая раздался взрыв. В области объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на местные СМИ и Telegram Воздушных сил ВСУ.

Официальной информации о последствиях взрыва пока нет.

"Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя", - написал глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram .

Там также сообщили, что россияне запустили ракету на Одессу.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Одессы

Одесса часто становится целью российских атак. В основном враг использует для ударов дроны камикадзе и баллистические ракеты, которые запускает с территории Крыма.

В частности, взрывы в Одессе раздавались и вчера, 28 мая.

Напомним, последний раз масштабный обстрел Одессы произошел 29 апреля. Оккупанты ударили ракетой со шрапнелью по "замку Гарри Поттера" в Одессе. Там начался сильный пожар. В результате атаки погибли семь человек.

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