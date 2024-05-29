В Одесі пролунав вибух

В Одесі ввечері 29 травня пролунав вибух. В області оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - попередили в Повітряних силах. Там також повідомили, що росіяни запустили ракету на Одесу. "Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою", - написав глава Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram. Офіційної інформації щодо наслідків вибуху наразі немає.