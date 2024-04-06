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В Одессе раздались взрывы

Суббота 06 апреля 2024 21:49
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В Одессе раздались взрывы Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

Российские военные продолжают наносить ракетные удары по южным регионам Украины. Сегодня, 6 апреля, снова раздавались взрывы в Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера и Воздушные силы.

"Одесса и Одесский район, находитесь в укрытиях к отбою! Это важно", – написал Кипер.

По состоянию на 21.45 на юге Украины объявлен сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

В Одессе раздались взрывы

Обстрел Украины 5 апреля

Мы писали, что сегодня днем в Одессе слышались звуки взрывов.

Отметим, недавно в Силах обороны юга Украины сообщили о работе ПВО по разведывательным дронам оккупантов в Одесской области.

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