В Одессе раздались взрывы

Российские военные продолжают наносить ракетные удары по южным регионам Украины. Сегодня, 6 апреля, снова раздавались взрывы в Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера и Воздушные силы.

"Одесса и Одесский район, находитесь в укрытиях к отбою! Это важно", – написал Кипер.

По состоянию на 21.45 на юге Украины объявлен сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Обстрел Украины 5 апреля

Мы писали, что сегодня днем в Одессе слышались звуки взрывов.

Отметим, недавно в Силах обороны юга Украины сообщили о работе ПВО по разведывательным дронам оккупантов в Одесской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.