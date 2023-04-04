ua ru
Вт, 04 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты ударили по Одессе дронами-камикадзе, есть сбитые цели, - РВА

Новина українською →
Вторник 04 апреля 2023 02:34
Оккупанты ударили по Одессе дронами-камикадзе, есть сбитые цели, - РВА Фото: оккупанты ударили по Одессе дронами-камикадзе (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ сегодня ночью, 4 апреля атаковали Одессу и Одесский район с помощью дронов-камикадзе, часть воздушных целей была сбита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Одесской РВА.

"Только что враг нанес удары по Одессе и Одесскому району ударными БПЛА. По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть ущерб. В очередной раз подчеркиваем, что в военное время не все события можно комментировать или выставлять в социальных сетях", - заявил начальник Одесской РВА Юрий Крук.

По его словам, продолжается боевая работа украинских военных, но возможна вторая волна атаки.

Напомним, что в Одессе сегодня ночью, 4 апреля, прозвучали громкие взрывы, воздушная тревога в городе была объявлена после происшествия.

Ранее мы писали, в воскресенье, 2 апреля, в Одесской области произошел взрыв во дворе дома бывшего судьи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса вибухи дрони Вторжение России в Украину
NEWS
Столтенберг о контрнаступлении Украины: решение должны принимать военные на местах
Столтенберг о контрнаступлении Украины: решение должны принимать военные на местах
DAILY
Перелом битвы за Киев. Как Украина остановила россиян и не дала врагу захватить столицу
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Перелом битвы за Киев. Как Украина остановила россиян и не дала врагу захватить столицу