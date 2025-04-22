В Одессе прозвучали взрывы, враг атаковал город "Шахедами"

Представители власти в Одессе предупреждали об угрозе дроновых ударов, и призвали местных жителей находиться в укрытиях.

Мэр Одессы, в частности, информировал об опасности ударных беспилотников врага для Киевского района города.

Около 22:50 он заявил, что в Одессе "слышны взрывы".

Отметим, что в Воздушных силах ВСУ информировали о движении нескольких групп вражеских ударных БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

Позже военные добавили, что "Шахеды" движутся в сторону Одессы / Черноморска.

Добавим также, что в одесских СМИ писали о работе систем противовоздушной обороны в районе города для отражения дроновой атаки противника.

Кроме того, в одесских пабликах писали о новых звуках взрывов, которые были слышны в городе около 23:06.

"Одесса - оставайтесь в укрытиях! Группы "Шахедов" в пригороде!" - говорится в заявлении Воздушных сил в 23:10.

Прошлая дроновая атака на Одессу

Как сообщалось, сутками ранее, вечером 21 апреля, в Одессе в результате вражеской массированной дроновой атаки пострадали три человека.

Тогда местные власти уточнили, что росармия попала дронами по жилой застройке в густонаселенном районе города.

Также сообщалось, что из-за атаки дронов в Одессе были повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение и автомобили.

Добавим, утром 22 апреля в ГСЧС рассказали, что в Одессе уже потушили пожары после российской массированной дроновой атаки. Чрезвычайники также показали кадры ликвидации последствий, и раскрыли подробности.