В Одесі пролунали вибухи, ворог атакував місто "Шахедами"

В Одесі пізно ввечері 22 квітня було чути вибухи. У бік міста фіксувався рух дронів-камікадзе противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Одеського міського голови Геннадія Труханова.
Представники влади в Одесі попереджали про загрозу дронових ударів, та закликали місцевих мешканців перебувати в укриттях.
Мер Одеси, зокрема, інформував про небезпеку ударних безпілотників ворога для Київського району міста.
Близько 22:50 він заявив, що в Одесі "чутно вибухи".
Зазначимо, що у Повітряних силах ЗСУ інформували про рух кількох груп ворожих ударних БПЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області.
Пізніше військові додали, що "Шахеди" рухаються у бік Одеси / Чорноморська.
Додамо також, що в одеських ЗМІ писали про роботу систем протиповітряної оборони в районі міста для відбиття дронової атаки противника.
Крім того, в одеських пабліках писали про нові звуки вибухів, які було чути в місті близько 23:06.
"Одеса - залишайтесь в укриттях! Групи "Шахедів" у передмісті!" - йдеться в заяві Повітряних сил о 23:10.
Як повідомлялося, добою раніше, ввечері 21 квітня, в Одесі в результаті ворожої масованої дронової атаки постраждали три людини.
Тоді місцева влада уточнила, що росармія поцілила дронами по житловій забудові в густонаселеному районі міста.
Також повідомлялося, що через атаку дронів в Одесі було пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад та автівки.
Додамо, вранці 22 квітня у ДСНС розповіли, що в Одесі вже загасили пожежі після російської масованої дронової атаки. Надзвичайники також показали кадри ліквідації наслідків, та розкрили подробиці.
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