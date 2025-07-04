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Обмен пленными: в Украину вернулись пропавшие без вести и осужденные на большие сроки

Пятница 04 июля 2025 13:47
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Обмен пленными: в Украину вернулись пропавшие без вести и осужденные на большие сроки Фото: в Украину вернулись пропавшие без вести и осужденные на большие сроки (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Константин Широкун

Сегодня, 4 июля, состоялся очередной этап обмена пленными между Украиной и РФ. В частности, на родину удалось вернуть военных, которые считались пропавшими без вести, а также осужденных в РФ на большие сроки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного ВР Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Очередной этап обмена в рамках стамбульских договоренностей: домой возвращается молодежь, раненые и тяжелобольные защитники. Особенность этого обмена в том, что удалось вернуть Защитников, которых Россия осудила на длительные сроки заключения", - отметил Лубинец.

По его словам, подавляющее большинство освобожденных попало в плен в 2022 году.

Он также добавил, что домой возвращаются и военные, которые считались пропавшими без вести.

"Этот обмен - результат масштабной работы государственных органов, входящих в состав Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными. Процесс продолжается по поручению президента Украины", - добавил уполномоченный ВР по правам человека.

Обмены пленными между Украиной и РФ

Украина и Россия во время первого раунда переговоров в Стамбуле 16 мая договорились о масштабном обмене пленными в формате "1000 на 1000". Он состоялся в три этапа с 23 по 25 мая.

Уже по результатам второго раунда переговоров в Турции 2 июня стороны договорились о новом масштабном обмене. Стороны договорились обменять "всех на всех" тяжелораненых и тяжелобольных военных, а также всех пленных в возрасте от 18 до 25 лет.

До сегодняшнего обмена в рамках новых договоренностей было проведено несколько новых обменов. Так, во время предыдущего домой вернулись воины Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Сил беспилотных систем, а также ГПСУ и Нацгвардии.

Так, сегодня, 4 июля, Украина и Россия провели очередной этап обмена пленными. Он стал восьмым по счету в рамках июньских договоренностей в Стамбуле.

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Обмен пленными
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