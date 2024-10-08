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В Одессе работает ПВО из-за атаки ударных беспилотников

Одесса, Вторник 08 октября 2024 01:22
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В Одессе работает ПВО из-за атаки ударных беспилотников Фото: в Одессе работает ПВО по "Шахедам" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе в ночь на 8 октября Силы обороны отбивают вражескую воздушную атаку. В направлении города российские оккупанты запустили дроны-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Украинской добровольческой армии "Юг" и спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

О работе ПВО в Одессе стало известно в 01:10.

"Одесса. Боевая работа ПВО по "Шахедам"", - написал он в своем Telegram.

Отметим, что перед этим в Воздушных силах предупреждали о возможной работе сил и средств противовоздушной обороны в Одесской области, поскольку фиксировалось движение дронов-камикадзе противника в сторону региона.

В Одессе работает ПВО из-за атаки ударных беспилотников

Позже военные рассказали, что "Шахеды" были замечены, в частности, в акватории Черного моря в районе Одессы.

В Одессе работает ПВО из-за атаки ударных беспилотников

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, в эту ночь, 8 октября, был зафиксирован запуск российскими захватчиками ударных беспилотников для очередной воздушной атаки по Украине. Вражеские дроны-камикадзе заходили в воздушное пространство с южного направления.

Так, в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога из-за атаки "Шахедов".

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