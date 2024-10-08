В Одессе работает ПВО из-за атаки ударных беспилотников

В Одессе в ночь на 8 октября Силы обороны отбивают вражескую воздушную атаку. В направлении города российские оккупанты запустили дроны-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Украинской добровольческой армии "Юг" и спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука .

О работе ПВО в Одессе стало известно в 01:10.

"Одесса. Боевая работа ПВО по "Шахедам"", - написал он в своем Telegram.

Отметим, что перед этим в Воздушных силах предупреждали о возможной работе сил и средств противовоздушной обороны в Одесской области, поскольку фиксировалось движение дронов-камикадзе противника в сторону региона.

Позже военные рассказали, что "Шахеды" были замечены, в частности, в акватории Черного моря в районе Одессы.

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, в эту ночь, 8 октября, был зафиксирован запуск российскими захватчиками ударных беспилотников для очередной воздушной атаки по Украине. Вражеские дроны-камикадзе заходили в воздушное пространство с южного направления.

Так, в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога из-за атаки "Шахедов".