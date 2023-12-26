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Россияне атакуют Херсон "Шахедами" - в области шестой час длится воздушная тревога

Херсон, Вторник 26 декабря 2023 23:51
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Россияне атакуют Херсон "Шахедами" - в области шестой час длится воздушная тревога Фото: россияне атакуют Херсон "Шахедами" (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Российские войска продолжают обстреливать Херсон беспилотниками "Шахедами". В области уже шестой час продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

"Город Херсон атакуют БпЛА ("Шахеды"). Находитесь в укрытиях", - сообщил Мрочко.

На данный момент карта воздушных тревог выглядит так:

Россияне атакуют Херсон &quot;Шахедами&quot; - в области шестой час длится воздушная тревогаФото: скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua)

Атака российских оккупантов по Херсону

Поскольку россияне контролируют левый берег Херсона, то они продолжают обстреливать город с артиллерии и управляемых авиационных бомб.

Ранее стало известно, что российские войска ударили по эвакуационному поезду в Херсоне. Ранены несколько сотрудников УЗ, поврежден вокзал и подвижной состав. Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Вечером 26 декабря стало известно об трех раненых мирных жителях во время обстрела Херсона. Один из них в тяжелом состоянии.

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