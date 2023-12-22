В Одессе прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

В Одессе сегодня, 22 декабря, вечером местные жители услышали взрывы. В Одесской области объявлена тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую" в Telegram и главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram .

По информации издания, в Одессе сработала система противовоздушной обороны.

Информацию о взрывах и работе ПВО пока не подтверждают официальные источники. Но глава Одесской ОВА Кипер обратился к жителям Одесского района с призывом.

"Одесский район, пройдите также в безопасные места до отбоя воздушной тревоги! Берегите себя и близких", - написал он.

Вечерняя атака дронов

Напомним, сегодня, 22 декабря, вечером россияне в очередной раз запустили дроны по Украине. Их фиксировали над акваторией Черного моря.

Согласно последним данным Воздушных сил, вражеские беспилотники заметили в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Также несколько групп "Шахедов" летели со стороны Черного моря к Коблево Николаевской области и в направлении Татарбунарского района Одесской области.

Напомним, прошлой ночью оккупанты также атаковали Украину "Шахедами". Всего они запустили 28 беспилотников, 24 из которых сбили силы противовоздушной обороны.