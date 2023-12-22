В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

В Одесі сьогодні, 22 грудня, увечері місцеві мешканці почули вибухи. В Одеській області оголошено тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську" в Telegram та голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера в Telegram .

За інформацією видання, в Одесі спрацювала система протиповітряної оборони.

Інформацію про вибухи та роботу ППО поки що не підтверджують офіційні джерела. Але голова Одеської ОВА Кіпер звернувся до мешканців Одеського району із закликом.

"Одеський район, пройдіть також у безпечні місця до відбою повітряної тривоги! Бережіть себе та близьких", - написав він.

Вечірня атака дронів

Нагадаємо, сьогодні, 22 грудня, увечері росіяни вкотре запустили дрони по Україні. Їх фіксували над акваторією Чорного моря.

Згідно з останніми даними Повітряних сил, ворожі безпілотники помітили у Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Також кілька груп "Шахедів" летіли з боку Чорного моря до Коблево Миколаївської області та у напрямку Татарбунарського району Одеської області.

Нагадаємо, минулої ночі окупанти також атакували Україну "Шахедами". Загалом вони запустили 28 безпілотників, 24 з яких збили сили протиповітряної оборони.