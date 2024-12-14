В Одессе прогремели взрывы

Взрывы в Одессе прогремели в субботу, 14 декабря. Военные предупреждали об угрозе баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 14:41. Через несколько минут после этого в сети сообщили о звуках взрывов в Одессе.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма. Именно по этой причине в южных областях Украины объявили воздушную тревогу.

Карта воздушных тревог по состоянию на 14:48

Стоит добавить, что в других областях Украины объявлена воздушная тревога из-за движения вражеских дронов.