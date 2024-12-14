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В Одессе прогремели взрывы

Одесса, Суббота 14 декабря 2024 14:55
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В Одессе прогремели взрывы Фото: в Одессе взрывы 14 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы в Одессе прогремели в субботу, 14 декабря. Военные предупреждали об угрозе баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 14:41. Через несколько минут после этого в сети сообщили о звуках взрывов в Одессе.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма. Именно по этой причине в южных областях Украины объявили воздушную тревогу.

Карта воздушных тревог по состоянию на 14:48

В Одессе прогремели взрывы

Стоит добавить, что в других областях Украины объявлена воздушная тревога из-за движения вражеских дронов.

Напомним, в пятницу, 13 декабря, российские оккупанты дважды за утро атаковали Одесскую область. На рассвете враг запустил беспилотники, а затем россияне атаковали Одесский район ракетами.

В Одессе и районе ввели аварийные отключения света на фоне массированной атаки России вчера. Аварийные ограничения отменили только утром 14 декабря. В остальных районах действовали и продолжают действовать стабилизационные отключения света по графикам.

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Одесса Взрыв Война в Украине Воздушная тревога
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