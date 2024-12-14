В Одессе отменили экстренные отключения света спустя почти сутки после атаки РФ

Экстренные отключения света в Одессе отменили в субботу, 14 декабря. Ограничения ввели после атаки врага 13 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Как отмечают энергетики, ситуация в Одессе и в Одесском районе позволяет вернуться к графикам стабилизационных отключений.

"Продолжаем делать все возможное, чтобы ликвидировать последствия массированных обстрелов по объектам энергетики", - говорится в сообщении ДТЭК.

Стоит добавить, что в Одессе и районе ввели аварийные отключения света после массированной атаки России 13 декабря. В других районах Одесской области действовали стабилизационные отключения по графикам.

Как сообщали в ДТЭК, после масштабной атаки РФ худшая ситуация со светом была в Одесской области.