В Одессе раздались взрывы
В Одессе сегодня утром раздались взрывы. В городе и области объявили тревогу из-за угрозы применения врагом баллистических ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ и Telegram-каналы.
Взрывы в Одессе: что известно
Отметим, что после воздушной тревоги в Одессе прогремели взрывы. При этом другие источники пишут, что взрывы были до объявления опасности.
Пока известно о минимум трех взрывах в Одессе.
В свою очередь, к жителям обратился глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"Одесский район, находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - написал он.
Воздушная тревога
По данным Воздушных сил ВСУ, тревога в Одесской области объявлена из-за угрозы применения оккупантами баллистического вооружения. Также существует опасность для Николаевской и Херсонской областей.
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