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В Одессе раздались взрывы

Одесса, Понедельник 30 октября 2023 08:39
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В Одессе раздались взрывы Фото: в Одессе раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Одессе сегодня утром раздались взрывы. В городе и области объявили тревогу из-за угрозы применения врагом баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ и Telegram-каналы.

Взрывы в Одессе: что известно

Отметим, что после воздушной тревоги в Одессе прогремели взрывы. При этом другие источники пишут, что взрывы были до объявления опасности.

Пока известно о минимум трех взрывах в Одессе.

В свою очередь, к жителям обратился глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Одесский район, находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - написал он.

Воздушная тревога

По данным Воздушных сил ВСУ, тревога в Одесской области объявлена из-за угрозы применения оккупантами баллистического вооружения. Также существует опасность для Николаевской и Херсонской областей.

В Одессе раздались взрывы

Ночная атака РФ по Украине

Напомним, что в ночь на 30 октября российские оккупанты атаковали 12-ю ударными БПЛА типа "Шахед" и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59. Все вражеские цели сбили силы ПВО. Детальнее о ночной атаке узнайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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Одесса ракети Взрыв воздушная тревога
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