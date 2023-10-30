Россия ночью снова атаковала Украину: сколько целей сбила ПВО

Российские войска в ночь на понедельник, 30 октября, снова атаковали Территорию Украины. ПВО удалось сбить все 14 враждебных целей - две ракеты Х-59 и 12 дронов-камикадзе.

При подготовке материала использовались источники: Воздушные силы ВСУ, Telegram-каналы глав Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской ОВА Сергея Лысака, Виталия Кима и Андрея Райковича.

Так, в ночь на 30 октября 2023 года оккупанты атаковали 12-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59.

"Все 14 воздушных целей противника были уничтожены противовоздушной обороной", - отмечают в Воздушных силах, добавляя, что вражеские цели были сбиты, в частности, в пределах Николаевской, Херсонской Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Днепропетровской областей.

При этом пуски ракет Х-59 были осуществлены с вражеских самолетов из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области, а "шахеды" летели с юго-восточного направления - Приморско-Ахтарск (РФ).

Подробности атаки

Днепропетровская область

Ночью силы ПВО сбили в небе над областью две вражеские ракеты.

"Обломки рухнули в Днепровском районе. Там повреждены пятиэтажка, частный дом и автомобиль", - рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Последствия атаки 30 октября на Днепропетровскую область (t.me/dnipropetrovskaODA)

Николаевская область

Над Николаевской областью также работала ПВО - были уничтожены пять враждебных БПЛА "Shahed-131/136".

"В результате падения обломков одного из сбитых БпЛА возник пожар складского помещения фермерского хозяйства Баштанского района", - отметил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, уточнив, что пожар был оперативно ликвидирован и пострадавших нет.

Кировоградская область

Ночью ПВО работала в небе и над Кировоградской областью.

"Ночь неспокойная. Враг терроризировал мирные украинские города и села "шахедами" и ракетами Х-59. Все цели были уничтожены, в том числе и над Кировоградщиной", - рассказал глава ОВА Андрей Райкович.

Он добавил, что предварительно обошлось без пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры.

Как ранее сообщали в Генштабе, в ночь на 30 октября, противник нанес очередной авиационный удар по Украине, применив 12 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. ПВО уничтожено все 12 вражеских "шахедов".