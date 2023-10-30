В Одесі сьогодні зранку пролунали вибухи. В місті та області оголосили тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

Вибухи в Одесі: що відомо

Зазначимо, що одразу після повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи. При цьому інші джерела пишуть, що вибухи були ще до оголошення небезпеки.

Наразі відомо про щонайменше три вибухи в Одесі.

Своєю чергою до мешканців звернувся голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Одеський район, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - написав він.

Повітряна тривога

За даними Повітряних сил ЗСУ, повітряна тривога в Одеській області оголошена через загрозу застосування окупантами балістичного озброєння. Також є небезпека для Миколаївської та Херсонської областей.

Нічна атака РФ по Україні

Нагадаємо, що в ніч на 30 жовтня російські окупанти атакували 12-ма ударними БПЛА типу "Шахед" та двома керованими авіаційними ракетами Х-59. Всі ворожі цілі збили сили ППО. Детальніше про нічну атаку дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.