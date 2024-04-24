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Войска РФ ударили ракетами С-300 по центру поселка в Харьковской области, - ОВА

Среда 24 апреля 2024 01:50
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Войска РФ ударили ракетами С-300 по центру поселка в Харьковской области, - ОВА Фото: в Харьковской ОВА рассказали о вражеском ракетном обстреле поселка Золочев (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Поселок Золочев Богодуховского района Харьковской области потерпел ракетный удар в ночь на 24 апреля. В населенном пункте вследствие вражеской атаки повреждения административных зданий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

"Враг нанес удары по центральной части Золочева Богодуховского района", - рассказал чиновник.

По предварительным данным, для обстрела населённого пункта противник применил две ракеты С-300, добавил глава ОВА.

Из-за вражеской атаки в Золочеве были повреждены административные помещения.

"По состоянию на данный момент - без пострадавших", - отметил Синегубов.

Войска РФ ударили ракетами С-300 по центру поселка в Харьковской области, - ОВА

Поселок Золочев Харьковской области подвергся ракетному удару (фото: скрин google.com/maps)

Ночной ракетный удар РФ по Харькову и области

Ранее сообщалось, что после получаса ночи в Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы вражеских ракетных ударов.

Позже выяснилось, что враг попал, предварительно, двумя ракетами С-300 по жилому комплексу в Шевченковском районе Харькова, известно о двух пострадавших.

Также сообщалось о серии взрывов, раздавшихся за пределами города.

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