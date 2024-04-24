Ракетный обстрел Харькова: россияне ударили по жилому комплексу, есть пострадавшие
Российские захватчики во время ракетных обстрелов Харькова этой ночью, 24 апреля, ударили по жилому комплексу в Шевченковском районе города.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковского городского головы Игоря Терехова.
"Целенаправленный удар по жилому комплексу в Шевченковском районе", - рассказал мэр.
Он добавил, что по предварительным данным, для этой атаки по городу войска РФ применили ракету С-300.
Пока нет данных о пострадавших в результате вражеских обстрелов.
"На данный момент - без пострадавших. Обзор мест попаданий продолжается", - рассказал руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Чиновник добавил, что из-за ракетного удара по Харькову есть разрушения гражданской инфраструктуры.
Обновлено в 01:20
Позже в мэрии уточнили, что из-за российского ракетного удара по Харькову пострадали два человека.
"Пока известно о двух пострадавших - оба с осколочными ранениями. Их уже занимаются врачи. На месте продолжается поисково-спасательная операция. Работают все соответствующие службы", - написал он.
Обновлено в 01:28
По уточненной информации, российские террористы ударили по Харькову двумя ракетами С-300, рассказал позже руководитель ОВА Олег Синегубов.
"Повреждены остекление и наружная отделка четырех многоквартирных домов", - написал он в Telegram.
Он также уточнил, что состояние двух пострадавших оценивается как легкое, им была оказана медицинская помощь на месте.
Обновлено в 02:10
По словам городского головы Игоря Терехова, из-за удара по Харькову был перебит газопровод. В разговоре с "Суспільне" он добавил, что службам пришлось отключить поставки газа в микрорайоне, подвергшийся ракетной атаке.
"Утром будем восстанавливать газ", - отметил он.
Мэр добавил, что две вражеские ракеты С-300 взорвались возле жилого многоэтажного дома в центральной части города.
"Очень много выбитых окон. Будем обследовать крыши. Пострадали несколько домов", - рассказал Терехов.
Ночной обстрел Харькова
Ранее сообщалось, что в ночь на 24 апреля в Харькове около 00:35 раздались сильные взрывы во время воздушной тревоги.
Как рассказали представители власти города и области, Харьков находился под вражеским ракетным обстрелом, вероятно, с использованием баллистики.
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