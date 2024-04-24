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Ракетный обстрел Харькова: россияне ударили по жилому комплексу, есть пострадавшие

Харьков, Среда 24 апреля 2024 01:15
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Ракетный обстрел Харькова: россияне ударили по жилому комплексу, есть пострадавшие Фото: в Харькове из-за ракетного удара есть разрушение гражданской инфраструктуры (ГСЧС)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики во время ракетных обстрелов Харькова этой ночью, 24 апреля, ударили по жилому комплексу в Шевченковском районе города.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковского городского головы Игоря Терехова.

"Целенаправленный удар по жилому комплексу в Шевченковском районе", - рассказал мэр.

Он добавил, что по предварительным данным, для этой атаки по городу войска РФ применили ракету С-300.

Пока нет данных о пострадавших в результате вражеских обстрелов.

"На данный момент - без пострадавших. Обзор мест попаданий продолжается", - рассказал руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Чиновник добавил, что из-за ракетного удара по Харькову есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Обновлено в 01:20

Позже в мэрии уточнили, что из-за российского ракетного удара по Харькову пострадали два человека.

"Пока известно о двух пострадавших - оба с осколочными ранениями. Их уже занимаются врачи. На месте продолжается поисково-спасательная операция. Работают все соответствующие службы", - написал он.

Обновлено в 01:28

По уточненной информации, российские террористы ударили по Харькову двумя ракетами С-300, рассказал позже руководитель ОВА Олег Синегубов.

"Повреждены остекление и наружная отделка четырех многоквартирных домов", - написал он в Telegram.

Он также уточнил, что состояние двух пострадавших оценивается как легкое, им была оказана медицинская помощь на месте.

Обновлено в 02:10

По словам городского головы Игоря Терехова, из-за удара по Харькову был перебит газопровод. В разговоре с "Суспільне" он добавил, что службам пришлось отключить поставки газа в микрорайоне, подвергшийся ракетной атаке.

"Утром будем восстанавливать газ", - отметил он.

Мэр добавил, что две вражеские ракеты С-300 взорвались возле жилого многоэтажного дома в центральной части города.

"Очень много выбитых окон. Будем обследовать крыши. Пострадали несколько домов", - рассказал Терехов.

Ночной обстрел Харькова

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 апреля в Харькове около 00:35 раздались сильные взрывы во время воздушной тревоги.

Как рассказали представители власти города и области, Харьков находился под вражеским ракетным обстрелом, вероятно, с использованием баллистики.

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