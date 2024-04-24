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В Харькове раздались взрывы из-за вражеских обстрелов

Харьков, Среда 24 апреля 2024 00:44
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В Харькове раздались взрывы из-за вражеских обстрелов Фото: в Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове прогремели сильные взрывы во время воздушной тревоги в ночь на 24 апреля. Город находится под вражеским ракетным обстрелом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова и мэра Игоря Терехова.

Взрывы в Харькове раздались около 00:35.

До этого в командовании Воздушных сил ВСУ предупредили о ракетной опасности для Харьковской области.

"Оккупанты наносят удары! Будьте в укрытиях", - написал глава ОВА в своем Telegram.

В городе раздались повторные взрывы.

"В Харькове сильные взрывы. Будьте в безопасности", - призвал мэр города.

Предварительно, враг наносит удары по городу баллистическими ракетами.

Как позже сообщило издание "Суспільне", серия взрывов раздалась за пределами Харькова.

Удары РФ по Харькову

Отметим, этот город часто подвергается воздушным ударам со стороны российских оккупантов, которые для обстрелов применяют дроны-камикадзе и ракеты разных типов. Однако в последнее время захватчики существенно увеличили удары по Харькову, а также району и области, в частности уничтожая энергетическую и критическую инфраструктуру, в результате чего местные жители, среди прочего, столкнулись со значительными проблемами с электричеством.

Так, напомним, что до этого город находился под обстрелом 23 апреля. А за день до этого, 22 апреля, войска РФ также ударили по Харькову управляемой авиационной ракетой Х-59, попавшей по телебашне. В результате атаки этот объект телевизионной инфраструктуры города был сильно поврежден.

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