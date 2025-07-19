В Одессе сообщают о мощных взрывах на фоне атаки "шахедов": подробности

Так, в ночь на 19 июля 2025 года Одессу атаковали российские дроны.

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!", - написал мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Одесса и район, будьте в укрытиях! Угроза применения ударных беспилотников!", - подтвердил атаку на регион глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Позже Труханов добавил, что в городе прогремели взрывы.

Сейчас о пострадавших или жертвах атаки не сообщается.

Впоследствии корреспонденты "Суспільного" сообщили о новых взрывах. По предварительной информации, по состоянию на 00:33 в городе прозвучало не менее восьми громких взрывов.

Отметим, что воздушная тревога в Одесской области была объявлена 18 июля в 22:40 и она продолжается до сих пор.

Что касается приближения к Одессе дронов, то об этом в 23:26 впервые сообщили Воздушные Силы ВСУ. А уже в 0:01 было сообщение о второй группе шахедов в направлении Одесской области из акватории Черного моря.

В 0:23 было уточнение, что на Одессу движется две группы шахедов: одна с северо-запада, а другая из акватории Черного моря.