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В Одессе показали, как выглядит одна из старейших больниц после дронового удара (фото)

Одесса, Вторник 17 июня 2025 13:06
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В Одессе показали, как выглядит одна из старейших больниц после дронового удара (фото) Фото: в Одессе от обстрела пострадала инфекционная больница (t.me/truonline)
Автор: Ірина Глухова

Одно из старейших лечебных учреждений в Одессе - городская инфекционная больница пострадала от дронового террора россиян, который произошел на рассвете, 17 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Одессы Геннадия Труханова.

По его данным, в результате обстрела повреждены более 100 окон и двери в четырех корпусах больницы. Однако обошлось без жертв.

Труханов указал, что на территории больницы также находится памятник архитектуры и истории национального значения, где работал выдающийся врач Николай Пирогов.

"Все городские службы уже работают над ликвидацией последствий. Новые корпуса больницы работают в штатном режиме", - сообщил мэр.

Городской голова Одессы также обнародовал фото с последствиями атаки по инфекционной больнице.

Фото: в Одессе от обстрела пострадала инфекционная больница (t.me/truonline)

Что известно о массированной атаке на Одессу

Утром, 17 июня, российские войска нанесли массированный удар по Одессе с использованием ударных беспилотников. Целью агрессора снова стала гражданская инфраструктура.

По предварительным данным, в результате атаки один человек погиб, еще 19 получили ранения. Одного из пострадавших госпитализировали.

Глава Одесской ОВА сообщил о масштабных повреждениях: подверглись разрушениям жилые дома, детский сад, инклюзивный центр, гаражи и другие объекты. В нескольких местах вспыхнули пожары. Все об атаке на Одессу - читайте в материале РБК-Украина.

Ночью противовоздушная оборона обезвредила 428 беспилотников и ракет из 472, запущенных по Украине: попадание противника зафиксировали в 10 локациях, падение обломков - в 34-х. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Одесса Война в Украине Атака дронов
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