В Одессе показали, как выглядит одна из старейших больниц после дронового удара (фото)
Одно из старейших лечебных учреждений в Одессе - городская инфекционная больница пострадала от дронового террора россиян, который произошел на рассвете, 17 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Одессы Геннадия Труханова.
По его данным, в результате обстрела повреждены более 100 окон и двери в четырех корпусах больницы. Однако обошлось без жертв.
Труханов указал, что на территории больницы также находится памятник архитектуры и истории национального значения, где работал выдающийся врач Николай Пирогов.
"Все городские службы уже работают над ликвидацией последствий. Новые корпуса больницы работают в штатном режиме", - сообщил мэр.
Городской голова Одессы также обнародовал фото с последствиями атаки по инфекционной больнице.
Фото: в Одессе от обстрела пострадала инфекционная больница (t.me/truonline)
Что известно о массированной атаке на Одессу
Утром, 17 июня, российские войска нанесли массированный удар по Одессе с использованием ударных беспилотников. Целью агрессора снова стала гражданская инфраструктура.
По предварительным данным, в результате атаки один человек погиб, еще 19 получили ранения. Одного из пострадавших госпитализировали.
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