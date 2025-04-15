ua en ru
Вт, 15 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Украина под масштабной атакой российских "Шахедов": где объявлена тревога

Вторник 15 апреля 2025 22:12
UA EN RU
Украина под масштабной атакой российских "Шахедов": где объявлена тревога Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российская армия запустила беспилотники типа "Шахед" по территории в Украине вечером вторника, 15 апреля. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, российская армия запустила несколько групп беспилотников с разных направлений. Группы дронов были зафиксированы в воздушном пространстве Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Движение вражеских удаленных дронов по состоянию на 22:00:

  • Сумская область: через Шостку курсом на Черниговскую область;
  • несколько шахедов в направлении Ахтырки;
  • несколько групп БпЛА курсом на Полтаву;
  • "Шахеды" в пригороде Кропивницкого;
  • группы БпЛА от Запорожья курсом на Днепр;
  • БпЛА через Херсонскую/Днепропетровскую область, в направлении Николаевщины.

Напомним, жителей областей где объявлена тревога просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также стоит напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Украина под масштабной атакой российских &quot;Шахедов&quot;: где объявлена тревога

Напомним, сегодня утром россияне запускали ударные беспилотники в сторону Украины, это привело к объявлению тревоги в ряде областей.

Интересно и то, что это была не типичная тактика россиян, ведь оккупанты обычно они запускают дроны вечером, для того, чтобы мобильными группам ПВО было труднее их сбивать.

Ранее мы писали, что в Сумах также прогремел взрыв после длительного присутствия вражеского дрона в небе - весь город был окутан дымом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины Воздушная тревога Война в Украине
NEWS
Рютте поставил точку в вопросе, станет ли Украина членом НАТО
Рютте поставил точку в вопросе, станет ли Украина членом НАТО
DAILY
Новое наступление? Что задумала Россия на фронте и готов ли Путин остановить войну
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Новое наступление? Что задумала Россия на фронте и готов ли Путин остановить войну