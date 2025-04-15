Украина под масштабной атакой российских "Шахедов": где объявлена тревога
Российская армия запустила беспилотники типа "Шахед" по территории в Украине вечером вторника, 15 апреля. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
По данным Воздушных сил, российская армия запустила несколько групп беспилотников с разных направлений. Группы дронов были зафиксированы в воздушном пространстве Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей.
Движение вражеских удаленных дронов по состоянию на 22:00:
- Сумская область: через Шостку курсом на Черниговскую область;
- несколько шахедов в направлении Ахтырки;
- несколько групп БпЛА курсом на Полтаву;
- "Шахеды" в пригороде Кропивницкого;
- группы БпЛА от Запорожья курсом на Днепр;
- БпЛА через Херсонскую/Днепропетровскую область, в направлении Николаевщины.
Напомним, жителей областей где объявлена тревога просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также стоит напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.
Где объявлена тревога
Напомним, сегодня утром россияне запускали ударные беспилотники в сторону Украины, это привело к объявлению тревоги в ряде областей.
Интересно и то, что это была не типичная тактика россиян, ведь оккупанты обычно они запускают дроны вечером, для того, чтобы мобильными группам ПВО было труднее их сбивать.
Ранее мы писали, что в Сумах также прогремел взрыв после длительного присутствия вражеского дрона в небе - весь город был окутан дымом.
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