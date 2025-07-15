От спокойствия до зависимости. Что не так с гидазепамом: все риски и побочные эффекты

В Украине сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, бензодиазепины, в частности гидазепам, признаны препаратами с высоким риском формирования зависимости, а с другой - они доступны в некоторых аптеках без рецепта.

О бензодиазепинах как классе препаратов, особенностях действия и "популярности" гидазепама, лечении зависимости рассказывает РБК-Украина , ссылаясь на комментарии врача-психиатра Бориса Михайлова, члена Глобальной комиссии по наркополитике Мишеля Казачкина и фармацевтов украинских аптечных сетей.

Бензодиазепины как группа препаратов

Бензодиазепиновые транквилизаторы, к которым относится и гидазепам, появились в 1950-х годах. Эти препараты действуют на центральную нервную систему и обладают седативным, противосудорожным и миорелаксирующим эффектом.

"С 1960-х годов был "взрыв" применения бензодиазепинов. Пациентам массово назначали сибазон, элениум и другие препараты этой группы", - рассказал Борис Михайлов.

Врач отметил, что тогда не было понятия клинических протоколов, зато использовали термины "методы лечения", "схемы лечения" и тому подобное. И бензодиазепины входили в схемы лечения не только невротических расстройств, но и многих соматических заболеваний.

Они обязательно входили в схемы лечения артериальной гипертензии, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. И действительно демонстрировали неплохие результаты.

"Казалось, что все вопросы решены, ведь бензодиазепины устраняли многие проблемы, но впоследствии выяснилось, что к этим препаратам формируется сильная и стойкая зависимость. Врачи были вынуждены прекратить неконтролируемое применение бензодиазепинов и назначать их лишь по показаниям - как средства скорой помощи при эпилептических приступах и психических расстройствах. Причем назначать короткими курсами - не более 10-14 дней. Повторение курса возможно, но только через определенный промежуток времени", - рассказал врач.

Почему гидазепам так популярен?

Гидазепам - это отечественная разработка, и его создавали как дневной транквилизатор для военных. Гидазепам, в отличие от других бензодиазепинов, не вызывает сонливости, мышечной релаксации, ухудшения концентрации внимания и снижения скорости реакции.

Михайлов говорит, что в инструкции к гидазепаму раньше указывалось, что его можно применять при управлении автотранспортом (сейчас инструкция рекомендует от этого воздержаться).

Впрочем, другие транквилизаторы бензодиазепинового ряда и раньше, и теперь категорически запрещено применять тем, кто за рулем, как и при любой другой экстремальной деятельности.

"Относительно возможности приобретения гидазепама без рецепта - у нас многое можно приобрести. Можно приобрести даже препарат, который содержит кодеин, - в форме таблеток от кашля. А кодеин - это наркотическое вещество. Я считаю огромным шагом вперед то, что удалось сломить яростное сопротивление фармацевтов и перейти на исключительно рецептурный отпуск многих препаратов - не только психофармакологических, но и, например, антибиотиков. Ведь аптеки у нас фактически превратились в амбулатории, куда люди приходят и просят посоветовать таблетки то "от головы", то "от живота". И покупают лекарства, которые "назначает" фармацевт", - отметил врач.

Гидазепам создавали как дневной транквилизатор для военных (фото: stylexlab.co)

Что говорят в Европе?

Представитель Комиссии по наркополитике Восточной, Центральной Европы и Центральной Азии, бывший исполнительный директор Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, член Глобальной комиссии по наркополитике Мишель Казачкин прокомментировал ситуацию в Украине с неконтролируемым применением бензодиазепиновых транквилизаторов.

"Применение бензодиазепинов вызывает привыкание - это правда. И эта проблема есть не только в Украине. В США в свое время была фактически эпидемия употребления опиоидов. При этом люди смешивали опиоиды с бензодиазепинами и другими веществами, а также с алкоголем. Что касается Украины, то и до войны были люди, которые фактически жили на бензодиазепинах. Сейчас таких людей, к сожалению, стало значительно больше.

Неконтролируемый отпуск этих препаратов, их доступность, склонность людей смешивать эти средства с другими психоактивными веществами на фоне хронического стресса - очень опасная тенденция. И я очень обеспокоен показателями зависимости людей от легальных медикаментов", - рассказал РБК-Украина эксперт.

Как формируется зависимость от гидазепама

Сперва развивается психологическая зависимость. Человек принимает препарат для достижения эмоционального комфорта. У него исчезает тревожность, а взамен он чувствует эйфорию и приподнятое настроение.

А дальше появляется феномен физической зависимости - происходит переход от злоупотребления к болезненному состоянию. Зависимый человек принимает препарат уже из-за плохого физического самочувствия.

"Не для того, чтобы почувствовать приподнятое настроение, а для того, чтобы избавиться от недомогания, головной боли, мигрирующей боли во всем теле, а также снижения работоспособности. Препарат нужен уже для того, чтобы просто нормально функционировать. Человек вынужден принимать препарат - он становится для него так же необходимым, как еда и вода", - отмечает Борис Михайлов.

Ко всем без исключения психоактивным веществам (алкоголю, наркотикам, психофармакологическим препаратам) формируется резистентность, поэтому доза становится все больше и больше. И человек принимает дозы, которые являются токсичными, а иногда и смертельными.

Такой человек нуждается в специализированной помощи.

"Если сформировалась зависимость от транквилизаторов, то лечение будет непростым. Параллельно возможен синдром отмены - вернутся и тревога, и страх, и бессонница. Поэтому с обращением к врачу нельзя медлить", - подчеркнул психиатр.

Как лечат зависимость от гидазепама

Сначала происходит дезинтоксикация, то есть очищение - чтобы вывести из организма вещества, от которых у человека сформировалась зависимость.

А дальше назначают специфическое лечение или условно рефлекторное - подсадки, подшивки, психотерапевтическую поддержку, программу "12 шагов" и тому подобное.

Затем, для сохранения результата и минимизации риска срыва, человек должен посещать психолога или определенную службу поддержки.

"В нашей стране еще не распространены группы самоподдержки вроде анонимных алкоголиков или наркоманов. Но такие группы фактически являются эффективными службами групповой психотерапии", - отмечает Михайлов.

Какой врач лечит зависимость от бензодиазепинов - нарколог или психиатр?

По словам психиатра, "у нас это отдельные специальности, чего нет нигде в мире".

"Де-юре это компетенция нарколога, де-факто можно обратиться в общую сеть медицинской помощи. В регионах из-за дефицита кадров врачи работают по совместительству и наркологами, и психиатрами. Начать лечение можно с обращения к семейному врачу, который направит к узкоспециализированному специалисту", - пояснил он.



В некоторых городах гидазепам покупают довольно часто (иллюстративное фото: УНИАН)

Что рассказали фармацевты в аптеках

Фармацевты нескольких крупных аптечных сетей Киева ответили на вопрос относительно того, как часто у них покупают гидазепам.

В одной аптеке рассказали, что гидазепам покупают довольно часто - ежедневно 2-3 человека. Они имеют рецепты преимущественно от семейных врачей, очень редко - от психиатров.

Назначенный курс обычно превышает рекомендованные максимальные 14 дней - в среднем речь идет о 30 днях, то есть эти люди вскоре возвращаются, чтобы докупить лекарства.

В аптеке другой сети фармацевт рассказала, что за гидазепам приходят не часто - 1-2 покупатели в неделю, но нередко это одни и те же люди, которых работники аптеки уже узнают. Из этого можно сделать вывод, что препарат покупатели принимают не короткими курсами, а постоянно. Имеют как рецепты, так и выписки из медицинских карт с назначениями от разных врачей - неврологов, психиатров, семейных врачей и даже урологов.

В третьей аптеке фармацевт пожаловалась, что к ним часто приходят за гидазепамом без рецепта врача и требуют продать препарат. Покупатели говорят, что им плохо, что без этого препарата они не могут спать (хотя гидазепам не является снотворным средством, а наоборот - дневным транквилизатором). На просьбу и совет фармацевта сходить к врачу на консультацию и за рецептом, а также на отказ продать лекарство реагируют кто-то агрессивно, кто-то - со слезами.

По количеству покупателей гидазепама в этой аптеке также назвали цифру 2-3 человека в день - и с рецептами, и без них. При этом фармацевт отметила, что без рецепта врача они препарат не отпускают и покупателю отказывают.

Зато в аптеке крупной всеукраинской сети в приграничном регионе, где есть боевые действия, фармацевт продала несколько упаковок гидазепама покупателю, не попросив рецепт.

На вопрос о свободном отпуске этого препарата работница аптеки ответила, что в регионе затруднен доступ к медицинской помощи, не хватает врачей, плохо работает транспортное сообщение между селами и районными центрами, и для людей - настоящий квест добраться даже до аптеки, поэтому строгого контроля по отпуску рецептурных препаратов у них нет.

Исключением являются антибиотики и наркотические анальгетики, но фармацевт рассказала, что в некоторых аптеках области антибиотики можно приобрести без рецепта.