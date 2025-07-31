За мак в огороде – штраф? Что можно выращивать в Украине и на чем "ловят" пенсионеров

1 августа украинцы будут отмечать Маковея . По традиции, на праздничном столе появляются шулики, пироги и рулеты с маком. Впрочем, для этого подходит не каждый вид мака.

Какой мак абсолютно легален, а какой запрещен и какое наказание может грозить за его выращивание, в комментарии РБК-Украина рассказывает Татьяна Лебедева, адвокат по уголовному праву Адвокатского объединения "Актум".

Какой мак можно выращивать, а какой – нет

Статья 310 Уголовного кодекса Украины говорит о том, что посев или выращивание снотворного мака или конопли наказываются штрафом от ста до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Такая ответственность может быть не собственно за готовые наркотики, а за выращивание растений, которые используют для их изготовления. Они приравниваются к наркотическим средствам.

О каком маке идет речь? Есть декоративный мак, есть полевой. А вот в запрете речь идет именно о снотворном маке. Ответственность зависит от объемов.

"Если в объеме до 100 голов, тогда это административная ответственность в виде штрафа от 850 до 1700 гривен согласно статье 1062 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Вот, скажем, полиция пришла к кому-то домой, и обнаружила на огороде одну-две головки снотворного мака. Тогда это административная ответственность", – объясняет Татьяна Лебедева.

В "обычном" маке хоть и много семян, но они весят 1-2 грамма. А в снотворном вес достигает от 10 граммов.

"Даже если мы вытряхнем 200 головок декоративного мака, то там не будет того веса, что как в снотворном маке. В декоративном полевом маке зерна мелкие. Головка такого мака - размером примерно как орех", обращает она внимание.

Если обнаружили 100-150 голов такого мака, будет штраф в двойном размере – 3400 грн. Если более 150 штук – уголовная ответственность.

"Масштабы выращивания запрещенного мака и его вес устанавливает специальная экспертиза. Она определяет, имеет ли место выращивание в особо крупных размерах или нет", – отмечает собеседница.

Как отличить запрещенный мак и кого чаще штрафуют?

Запрещенный снотворный мак визуально отличить легко, замечает управляющий партнер "Актум". Как правило, у него большие головки, размером почти с кулак. Нетипично большой (как для обычного мака) размер – главное отличие.

"Хочу обратить внимание, что этот мак не имеет никакого отношения к тому, что абсолютно легально растет на полях - декоративный полевой. Другие виды можно выращивать для декора, для других целей. За это нет никакой ответственности, и из обычного мака выпекают душистые вкусные пироги, рулеты", – говорит Татьяна Лебедева.

По словам адвоката, по таким делам часто проходят пожилые люди. Одни думают, что за это нет никакой ответственности. А другие прекрасно знают, но все равно выращивают запрещенный мак.

Обычно в большинстве это люди старше 60 лет. Их, конечно, привлекают к ответственности, предусмотренной законодательством. Если обнаружили мак в небольших количествах, они платят штраф.

"Моя подруга, которая работает в области судопроизводства, рассказывала об одном из таких выездов. Когда они приехали к бабушке домой, то обнаружили целых 50 мешков такого мака. Это огромные масштабы. Это же столько она его выращивала, собирала, высушивала!", – отмечает она.

Когда у бабушки спросили, зачем ей так много, ответила, что у нее проблемы с ногами, и она таким образом хотела лечиться. Такие люди придумывают разные аргументы, хотя знают, что его выращивать нельзя, говорит специалист.