В Одессе мать с 13-летней дочерью за "гонорары из РФ" подожгли авто и объект на УЗ

В Одессе полиция и СБУ разоблачили мать и 13-летнюю дочь, которые за денежное вознаграждение из России организовали поджоги военного автомобиля и объекта "Укрзализныци".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Оказалось, что 13-летняя девочка была завербована через мессенджер и выполняла задания, согласовывая объекты с куратором и отправляя видеоотчеты.
Куратор обещал неплохие гонорары за поджоги релейных шкафов регионального филиала "Одесская железная дорога" и автомобилей военных из Вооруженных сил Украины и Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Правоохранители установили, что в начале июля несовершеннолетняя облила легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла релейный шкаф.
"К счастью, огонь быстро погас, и устройство не вышло из строя", - отметили в полиции.
Однако уже через несколько дней, получив новое задание поджечь автомобиль Volkswagen военнослужащего, который использовался на фронте для перевозки раненых, она предложила сотрудничество 58-летней матери.
Вместо того, чтобы отказать дочь, женщина согласилась на преступление. Ночью мать с дочерью аналогичным образом подожгли в областном центре выбранное транспортное средство. Авто сгорело дотла.
Действия фигуранток квалифицированы как покушение на диверсию, совершенное в условиях военного положения и препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период.
Женщина задержана в процессуальном порядке и сообщена о подозрении по последней статье. За содеянное ей грозит до восьми лет лишения свободы.
Девушка же сейчас передана в органы опеки и попечительства. К ней могут быть применены принудительные меры воспитательного характера.
Заметим, что буквально вчера. 9 июля, в Харькове разоблачили очередного информатора российских спецслужб.
Оказалось, что 22-летний работник местного сельхозпредприятия пошел на "легкий заработок" через Telegram.
Кроме того, недавно СБУ задержала 16-летнего студента, который корректировал вражеские удары в двух областях Украины.
Также РБК-Украина сообщало и о том, что спецслужбы задержали 41-летнего предателя, который планировал передать врагу координаты противовоздушной обороны (ПВО) и мобильных огневых групп Киева.
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