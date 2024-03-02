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В Одессе количество погибших возросло до 4, поисковые работы продолжаются

Фото: в Одессе количество погибших возросло до 4, поисковые работы продолжаются (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

Спасатели обнаружили четвертое тело человека, погибшего в результате российского террористического удара по многоэтажке в Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как пишет ГСЧС, тело четвертой жертвы обнаружили под завалами на уровне первого этажа.

Теперь известно о:

"Поисковые работы продолжаются. От ГСЧС привлечено 95 спасателей и 22 единицы техники", - отмечает ГСЧС и добавляет, что на месте событий также работают психологи и кинологические расчеты.

 

Фото: в Одессе количество погибших возросло до 4, поисковые работы продолжаются (t.me/dsns_telegram)

Атака на Одессу

После 1 ночи в Одесской области прогремели взрывы. В областной военной администрации (ОВА) и мэрии сообщили о попадании беспилотника в многоэтажку. Сначала было известно об одном погибшем и семи пострадавших. Утром спасатели извлекли из-под обломков тело еще одного погибшего.

После 08:30 глава ОВА Олег Кипер сообщил о том, что спасателям удалось деблокировать мужчину. Пострадавшего сейчас осматривают врачи.

Президент Владимир Зеленский, со своей стороны, отметил важность усиления противовоздушной обороны Украины.

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