ua en ru
Чт, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Однокомнатная во Львове в 4,6 раза дороже, чем в Запорожье: какие цены на жилье в Украине

16:55 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Василина Копытко
Однокомнатная во Львове в 4,6 раза дороже, чем в Запорожье: какие цены на жилье в Украине Что происходит на вторичном рынке Украины (коллаж РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

Осенью 2026-го рынок недвижимости Украины все больше и больше разделяется по регионам. Львов удерживает лидерство по стоимости одно- и двухкомнатных квартир на вторичном рынке, в то время как в Киеве цены на такое жилье за последние полгода снизились.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ежеквартальный отчет ЛУН.

Львов опережает столицу

На вторичном рынке Львов остается самым дорогим городом для покупки однокомнатных и двухкомнатных квартир. Медианная стоимость такого жилья составляет 75,5 тыс. и 108 тыс. долларов соответственно.

Киев удерживает первенство в сегменте трехкомнатных квартир, которые стоят 146 тыс. долларов, а также частных домов - 225 тыс. долларов.

В то же время быстрее всего квартиры дорожают не в самых дорогих городах. За год стоимость однокомнатного жилья в Луцке выросла на 30%, а в Виннице и Ивано-Франковске - на 24%.

Региональная разница остается значительной: однокомнатная квартира во Львове стоит в 4,6 раза дороже, чем в Запорожье. В то же время, во Львове и Луцке для ее покупки нужна сумма, эквивалентная 8,7 летней медианной зарплаты.

Где однокомнатные квартиры самые дорогие:

  • Львов - 75 500 долларов;
  • Ужгород - 68 500 долларов;
  • Киев - 67 тыс. долларов;
  • Черновцы - 63 тыс. долларов;
  • Луцк - 62 700 долларов;
  • Винница - 57 тыс. долларов.

Где однокомнатные квартиры самые дешевые:

  • Запорожье - 16 500 долларов;
  • Николаев - 21 900 долларов;
  • Суммы - 23 500 долларов;
  • Харьков - 24 тыс. долларов;
  • Чернигов - 34 тыс. долларов;
  • Днепр - 35 тыс. долларов.
Однокомнатная во Львове в 4,6 раза дороже, чем в Запорожье: какие цены на жилье в Украине
Цены на однокомнатные квартиры в Украине (скриншот ЛУН)

В Киеве вторичка дешевеет

За последние шесть месяцев медианные цены в объявлениях о продаже квартир в столице снизились во всех сегментах. Однокомнатные квартиры подешевели на 5,6%, двухкомнатные - на 12,5%, а трехкомнатные - на 8,8%.

Несмотря на понижение цен, квартиры начали продаваться быстрее. Медианный срок продаж однокомнатного и двухкомнатного жилья сократился до 35 дней. Год назад этот показатель составил 47-48 дней.

В то же время, между ценами в активных объявлениях и стоимостью фактически проданных квартир сохраняется значительный разрыв.

Самый заметный он в сегменте трехкомнатного жилья: медианная цена предложения составляет 146 тыс. долларов, в то время как проданные квартиры стоили 86 тыс. долларов.

На фоне снижения цен улучшилась и доступность жилья по отношению к зарплатам. Если раньше на покупку однокомнатной квартиры в Киеве нужно было потратить сумму, эквивалентную 7,6-летней зарплаты, то теперь - 6,7.

Читайте также о том, что в Киеве за год средняя цена однокомнатных квартир поднялась на 1%, а двух- и трехкомнатные подешевели на 6% и 3% соответственно.

Ранее мы писали о том, что в Киеве на 66% увеличилось количество объявлений об аренде квартир, в то время как на западе страны предложений жилья стало значительно меньше.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Цены в Украине
Новости
Как выглядят Retail Park, "Эпицентр" и "Ашан" на Почайной в Киеве после атаки: фото, видео
Как выглядят Retail Park, "Эпицентр" и "Ашан" на Почайной в Киеве после атаки: фото, видео
Аналитика
Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко