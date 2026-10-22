Однокомнатная во Львове в 4,6 раза дороже, чем в Запорожье: какие цены на жилье в Украине

Осенью 2026-го рынок недвижимости Украины все больше и больше разделяется по регионам. Львов удерживает лидерство по стоимости одно- и двухкомнатных квартир на вторичном рынке, в то время как в Киеве цены на такое жилье за последние полгода снизились.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ежеквартальный отчет ЛУН .

Львов опережает столицу

На вторичном рынке Львов остается самым дорогим городом для покупки однокомнатных и двухкомнатных квартир. Медианная стоимость такого жилья составляет 75,5 тыс. и 108 тыс. долларов соответственно.

Киев удерживает первенство в сегменте трехкомнатных квартир, которые стоят 146 тыс. долларов, а также частных домов - 225 тыс. долларов.

В то же время быстрее всего квартиры дорожают не в самых дорогих городах. За год стоимость однокомнатного жилья в Луцке выросла на 30%, а в Виннице и Ивано-Франковске - на 24%.

Региональная разница остается значительной: однокомнатная квартира во Львове стоит в 4,6 раза дороже, чем в Запорожье. В то же время, во Львове и Луцке для ее покупки нужна сумма, эквивалентная 8,7 летней медианной зарплаты.

Где однокомнатные квартиры самые дорогие:

Львов - 75 500 долларов;

Ужгород - 68 500 долларов;

Киев - 67 тыс. долларов;

Черновцы - 63 тыс. долларов;

Луцк - 62 700 долларов;

Винница - 57 тыс. долларов.

Где однокомнатные квартиры самые дешевые:

Запорожье - 16 500 долларов;

Николаев - 21 900 долларов;

Суммы - 23 500 долларов;

Харьков - 24 тыс. долларов;

Чернигов - 34 тыс. долларов;

Днепр - 35 тыс. долларов.

Цены на однокомнатные квартиры в Украине (скриншот ЛУН)

В Киеве вторичка дешевеет

За последние шесть месяцев медианные цены в объявлениях о продаже квартир в столице снизились во всех сегментах. Однокомнатные квартиры подешевели на 5,6%, двухкомнатные - на 12,5%, а трехкомнатные - на 8,8%.

Несмотря на понижение цен, квартиры начали продаваться быстрее. Медианный срок продаж однокомнатного и двухкомнатного жилья сократился до 35 дней. Год назад этот показатель составил 47-48 дней.

В то же время, между ценами в активных объявлениях и стоимостью фактически проданных квартир сохраняется значительный разрыв.

Самый заметный он в сегменте трехкомнатного жилья: медианная цена предложения составляет 146 тыс. долларов, в то время как проданные квартиры стоили 86 тыс. долларов.

На фоне снижения цен улучшилась и доступность жилья по отношению к зарплатам. Если раньше на покупку однокомнатной квартиры в Киеве нужно было потратить сумму, эквивалентную 7,6-летней зарплаты, то теперь - 6,7.