В Одессе слышны взрывы и выстрелы
В пятницу, 23 сентября, в Одессе слышны взрывы и звуки выстрелов. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
По предварительной информации, в области работает ПВО.
Местные паблики сообщают, что в небе над Одессой летают иранские беспилотники и один из них якобы сбили.
"Похоже, враг применил по Одессе беспилотники-камикадзе Shahed 136 иранского производства", - сообщает "Думская".
На данный момент официальной информации нет.
Обновлено (15:08)
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук попросил жителей дождаться официальной информации.
"Одесская область. Когда работает наше ПВО, то откуда вражина - все равно. Дождитесь, общество, официальной информации", - написал он в Telegram.
Напомним, ранее в Одессе у пирса прохожие обнаружили взрывоопасные предметы.
Кроме того, 19 сентября в Одессе автокран врезался в маршрутку. В результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе ребенок.
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