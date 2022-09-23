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В Одессе слышны взрывы и выстрелы

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Одесса, Пятница 23 сентября 2022 14:40
В Одессе слышны взрывы и выстрелы Фото: В Одессе слышны взрывы и выстрелы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 23 сентября, в Одессе слышны взрывы и звуки выстрелов. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По предварительной информации, в области работает ПВО.

Местные паблики сообщают, что в небе над Одессой летают иранские беспилотники и один из них якобы сбили.

"Похоже, враг применил по Одессе беспилотники-камикадзе Shahed 136 иранского производства", - сообщает "Думская".

На данный момент официальной информации нет.

Обновлено (15:08)

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук попросил жителей дождаться официальной информации.

"Одесская область. Когда работает наше ПВО, то откуда вражина - все равно. Дождитесь, общество, официальной информации", - написал он в Telegram.

Напомним, ранее в Одессе у пирса прохожие обнаружили взрывоопасные предметы.

Кроме того, 19 сентября в Одессе автокран врезался в маршрутку. В результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе ребенок.

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