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В Одессе мужчину затолкали в авто якобы за отказ брать повестку: идет расследование

Одесса, Среда 15 ноября 2023 14:34
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В Одессе мужчину затолкали в авто якобы за отказ брать повестку: идет расследование Фото: в Одессе работники ТЦК затолкали мужчину в авто (t.me/DBRgovua)
Автор: Наталья Юрченко

В Одессе представители ТЦК и правоохранители затолкали мужчину в авто якобы за нежелание брать повестку. Проводят расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Отмечается, что 14 ноября в одесских Telegram-канал распространили видео, на котором работники областного центра комплектования совместно с правоохранителями надели наручники на мужчину. После этого мужчину насильно затолкали его в авто. Причиной называли якобы то, что военнообязательный не хотел брать повестку.

Работники ГБР начали расследование этого инцидента, возбуждено уголовное производство по факту превышения служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины, ч. 2 ст. 365 УК Украины).

В рамках дела уже допрошены свидетели и участники инцидента. Также изъяты соответствующие видеозаписи и административные материалы.

Подобные инциденты

Напомним, ранее в Тернополе ТЦК начал служебную проверку через видео , на котором военные силой "упаковывают" мужчину в микроавтобус.

Также недавно в сети разразился скандал из-за действий представителей военкомата в Хмельницком. Сотрудники ТЦК пытались силой забрать мужчину из больницы, где он якобы проходил военно-врачебную комиссию.

Также отметим, что 8 ноября полиция сообщила об избиении военного в Сумской области. Оказалось, что он является представителем ТЦК и пробовал вручить повестку.

Мобилизация

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину была объявлена всеобщая мобилизация. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу, а также нужно встать на военный учет.

Детальнее о том, кого точно не мобилизуют в армию - читайте в материале РБК-Украина.

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ТЦК Одесса ГБР Мобилизация в Украине
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