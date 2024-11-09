Атака "Шахедов": в Одессе раздались взрывы, работает ПВО

В Одессе поздно вечером 9 ноября были слышны взрывы на фоне российской атаки с применением дронов-камикадзе. Ведется работа противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера .

Взрывы в районе города были слышны около 23.42. Перед этим в Воздушных силах призвали местных жителей оставаться в укрытиях из-за фиксации движения "Шахедов" в сторону Одессы.

Глава ОВА заявил, что под атакой БПЛА противника находятся Одесса и район. Чиновник рассказал о боевой работе по отражению воздушной атаки в регионе.

"Враг атакует Одессу и район ударными беспилотниками. Работают наши силы противовоздушной обороны. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в заявлении руководителя ОВА в Telegram.

Атака "Шахедов" на Одессу

Напомним, российские террористы в последние дни интенсифицировали воздушные удары по Одессе и области. Для обстрелов враг, в частности, часто используют ударные беспилотники иранского производства типа "Шахед".

Так, например, минувшей ночью также была враждебная дроновая атака на Одессу и район - в частности, в Одессе прозвучала серия взрывов, велась работа сил и средств ПВО.

Позже стало известно, что в результате дроновой атаки в Одессе были повреждены многоэтажки, админздания и склады. Кроме того, утром в облпрокуратуре сообщили, что из-за удара "Шахедов" по Одессе погиб один человек погиб, еще 13 получили ранения, среди них двое детей.