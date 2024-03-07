В Одессе были слышны взрывы, сообщают о работе ПВО

В Одессе были слышны взрывы сегодня вечером, 7 марта. Также в городе и области сообщают о работе сил ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Думскую ".

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали, что несколько групп вражеских ударных беспилотников типа "Шахед" летят в направлении Одессы со стороны Черного моря и Николаевской области.

Мониторинговые паблики сообщают, что часть беспилотников уже сбиты. Но несколько групп дронов продолжают движение в направлении города с разных сторон.

Удар по Одессе 6 марта

Напомним, российские оккупанты вчера, 6 марта, нанесли ракетный удар по Одессе. Во время обстрела в городе находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Вскоре Владимир Зеленский, комментируя удар, заявил, что видел и слышал атаку россиян.

Как отмечают местные власти, вчера в результате российского ракетного удара по Одессе погибли и пострадали люди.



