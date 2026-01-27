Киев превратится в каток: столицу завтра накроет гололед и густой туман
В Киеве завтра ожидается ухудшение погодных условий, возможен туман с видимостью 200-500 метров, гололед и гололедица на дорогах. Объявлен І уровень опасности - желтый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидромецентр.
Какой будет погода
Синоптики сообщают, что в течение среды в Киеве сохранится облачная погода с незначительными осадками, преимущественно в виде дождя. Ветер - южный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит от -3 до -5 градусов, днем - около 0 градусов.
Предупреждение для водителей
Из-за сложных погодных условий водителям советуют быть особенно внимательными на дорогах и соблюдать правила безопасности.
Рекомендации для водителей:
- придерживайтесь безопасной скорости и дистанции, избегайте резких маневров;
- снижайте скорость возле пешеходных переходов и учебных заведений;
- включайте габаритные огни или противотуманные фонари;
- не пользуйтесь автомобилями с летними шинами во время гололеда.
Советы для пешеходов
Пешеходов также призывают быть осторожными из-за скользких тротуаров и увеличенного тормозного пути авто.
Рекомендации для пешеходов:
- двигайтесь медленно, ступайте на всю подошву, слегка сгибая ноги в коленях;
- не держите руки в карманах, чтобы легче было удержать равновесие;
- в случае потери равновесия старайтесь быстро присесть;
- помните, что на скользкой дороге тормозной путь увеличивается в 4-5 раз.
Городские службы призывают жителей и гостей столицы быть максимально внимательными и планировать передвижение с учетом сложных погодных условий.
Напомним, по данным синоптика Наталки Диденко, сегодня в Украине ожидается контрастная погода с осадками, сильным ветром и значительной разницей температур между регионами.
Она также предупреждала о том, что в столице возможны мокрый снег и ледяной дождь.