Киев превратится в каток: столицу завтра накроет гололед и густой туман

Киев, Вторник 27 января 2026 15:35
Иллюстративное фото: Киев завтра накроет гололед и густой туман (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве завтра ожидается ухудшение погодных условий, возможен туман с видимостью 200-500 метров, гололед и гололедица на дорогах. Объявлен І уровень опасности - желтый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидромецентр.

Какой будет погода

Синоптики сообщают, что в течение среды в Киеве сохранится облачная погода с незначительными осадками, преимущественно в виде дождя. Ветер - южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от -3 до -5 градусов, днем - около 0 градусов.
Предупреждение для водителей

Из-за сложных погодных условий водителям советуют быть особенно внимательными на дорогах и соблюдать правила безопасности.

Рекомендации для водителей:

  • придерживайтесь безопасной скорости и дистанции, избегайте резких маневров;
  • снижайте скорость возле пешеходных переходов и учебных заведений;
  • включайте габаритные огни или противотуманные фонари;
  • не пользуйтесь автомобилями с летними шинами во время гололеда.

Советы для пешеходов

Пешеходов также призывают быть осторожными из-за скользких тротуаров и увеличенного тормозного пути авто.

Рекомендации для пешеходов:

  • двигайтесь медленно, ступайте на всю подошву, слегка сгибая ноги в коленях;
  • не держите руки в карманах, чтобы легче было удержать равновесие;
  • в случае потери равновесия старайтесь быстро присесть;
  • помните, что на скользкой дороге тормозной путь увеличивается в 4-5 раз.

Городские службы призывают жителей и гостей столицы быть максимально внимательными и планировать передвижение с учетом сложных погодных условий.

Напомним, по данным синоптика Наталки Диденко, сегодня в Украине ожидается контрастная погода с осадками, сильным ветром и значительной разницей температур между регионами.

Она также предупреждала о том, что в столице возможны мокрый снег и ледяной дождь.

