Киев превратится в каток: столицу завтра накроет гололед и густой туман

В Киеве завтра ожидается ухудшение погодных условий, возможен туман с видимостью 200-500 метров, гололед и гололедица на дорогах. Объявлен І уровень опасности - желтый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидромецентр .

Городские службы призывают жителей и гостей столицы быть максимально внимательными и планировать передвижение с учетом сложных погодных условий.

Пешеходов также призывают быть осторожными из-за скользких тротуаров и увеличенного тормозного пути авто.

Из-за сложных погодных условий водителям советуют быть особенно внимательными на дорогах и соблюдать правила безопасности.

Температура воздуха ночью составит от -3 до -5 градусов, днем - около 0 градусов.

Синоптики сообщают, что в течение среды в Киеве сохранится облачная погода с незначительными осадками, преимущественно в виде дождя. Ветер - южный, 5-10 м/с.

Напомним, по данным синоптика Наталки Диденко, сегодня в Украине ожидается контрастная погода с осадками, сильным ветром и значительной разницей температур между регионами.

Она также предупреждала о том, что в столице возможны мокрый снег и ледяной дождь.