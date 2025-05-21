В Харькове работник ТЦК поднял руку на учителя: детали конфликта и реакция полиции

В Харькове произошел конфликт во время проверки документов местного жителя. В результате работник РТЦК и СП ударил мужчину (учителя истории) и получил за это позже подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области в Facebook.

Конфликт в Харькове с участием ТЦК: детали происшествия

Правоохранители рассказали, что во время мониторинга социальных сетей 11 мая обнаружили видеозапись, на которой мужчины в военной форме применили физическую силу к гражданину во время проверки документов.

Впоследствии было установлено, что инцидент произошел в Харькове во время работы мобильной группы по оповещению военнообязанных.

Уточняется, что во время общения с местным жителем, между ним и одним из работников территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) возник словесный конфликт, в ходе которого военнослужащий ударил мужчину.

Участники инцидента (фото: facebook.com/police.kharkov)

Отмечается, что личность пострадавшего также известна. Это - местный учитель истории.

"Он обратился в полицию с заявлением о совершении преступления", - уточнили в пресс-службе правоохранителей.

Работник ТЦК получил подозрение: что ему грозит

По результатам следственных действий дознавателями Харьковского районного управления полиции №2 при процессуальном руководстве Харьковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона:

работнику ТЦК и СП (который ударил мужчину во время проверки документов) сообщили о подозрении;

событие зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований.

Уточняется, что уголовное производство начали по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - "хулиганство".

"Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы", - отметили в пресс-службе правоохранителей.

В завершение украинцам напомнили, что полиция Харьковской области и в дальнейшем, в рамках действующего законодательства, реагирует на каждый сигнал общества о возможном нарушении прав граждан.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/police.kharkov)