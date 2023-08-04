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Торговля новорожденными: организатору и участникам "схемы" избрали меры пресечения

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Украина, Пятница 04 августа 2023 17:49
Торговля новорожденными: организатору и участникам "схемы" избрали меры пресечения Фото: в Украине разоблачили масштабную схему торговли новорожденными (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине разоблачили масштабную схему торговли новорожденными детьми за границу. Сегодня организатору и 4 участникам схемы избрали меры пресечения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал органов Киевской городской прокуратуры.

"По ходатайству Оболонской окружной прокуратуры г. Киева суд избрал меры пресечения организатору и четырем участникам преступной организации, которых подозревают в незаконной переправке новорожденных детей за границу под прикрытием суррогатного материнства", - сообщили в прокуратуре.

По данным прокуратуры, организатору схемы, который оказался бывшим правоохранителем, и двум соучастникам преступления суд избрал безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей.

Еще одной подозреваемой - в виде содержания под стражей с залогом в более 800 тысяч гривен.

Четвертой фигурантке, которая после задержания признала вину и предоставила обличительные показания - круглосуточный домашний арест.

Масштабная схема торговли младенцами

Напомним, правоохранительные органы столицы прекратили деятельность преступной организации, участники которой под прикрытием программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение осуществляли продажу новорожденных иностранных граждан.

В рамках следствия установлено 8 фактов незаконного перемещения за границу младенцев и предотвращена попытка вывоза за границу еще одного ребенка во время действия военного положения.

К тому же, как сообщалось, правоохранители задержали мужчину, который организовал продажу 11-месячного мальчика в Словакию за 25 тысяч долларов.

Кроме того, правоохранители предотвратили попытку продажи ребенка в Луцке, за младенца "продавец" хотела 30 тысяч долларов. Ребёнок оказался сыном ее подруги, которую та родила тайно, не обращаясь в роддом.

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