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Украина впервые сбила российский истребитель с помощью F-16, - генерал США

00:33 22.07.2026 Ср
2 мин
Генерал также ясно ответил, чью победу хочет видеть в этой войне
aimg Екатерина Коваль
Украина впервые сбила российский истребитель с помощью F-16, - генерал США Фото: о сбитии самолета с помощью F-16 Воздушные силы ВСУ не сообщали (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Американский генерал Дэн Кейн во время слушаний в Сенате рассказал о недавней победе украинских Воздушных сил - F-16 Украины впервые сбил российский истребитель в воздушном поединке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слушания в Сенате США.

Что рассказал генерал о бое F-16

"Недавно мы стали свидетелями первого воздушного боя, в котором украинский F-16 сбил российский истребитель. За последние несколько лет благодаря поддержке многих партнеров Украина значительно усилила свою эшелонированную систему обороны", - заявил Кейн.

Чьей победы хочет США в войне

На слушаниях генералу задали прямой вопрос о позиции США в войне.

"Кого мы хотим видеть победителем в войне между Россией и Украиной?" - спросили у Кейна.

"Я хочу, чтобы победила Украина", - ответил генерал.

На вопрос, является ли Россия другом Америки, Кейн ответил уклончивее.

"Я думаю, это сложные отношения... Не думаю, что они наши друзья", - сказал он.

Напомним, недавно РБК-Украина рассказывала, что именно содержится в законопроекте Грэма об "адских санкциях" против РФ.

Ранее в Белом доме заявляли о готовности поддержать эту санкционную инициативу, однако позже по данным Axios принятие "адских санкций" оказалось под вопросом именно из-за позиции самого Трампа, до сих пор не выразившего полной поддержки документа.

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