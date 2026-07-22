Украина впервые сбила российский истребитель с помощью F-16, - генерал США

Американский генерал Дэн Кейн во время слушаний в Сенате рассказал о недавней победе украинских Воздушных сил - F-16 Украины впервые сбил российский истребитель в воздушном поединке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слушания в Сенате США.

Что рассказал генерал о бое F-16

"Недавно мы стали свидетелями первого воздушного боя, в котором украинский F-16 сбил российский истребитель. За последние несколько лет благодаря поддержке многих партнеров Украина значительно усилила свою эшелонированную систему обороны", - заявил Кейн.

Чьей победы хочет США в войне

На слушаниях генералу задали прямой вопрос о позиции США в войне.

"Кого мы хотим видеть победителем в войне между Россией и Украиной?" - спросили у Кейна.

"Я хочу, чтобы победила Украина", - ответил генерал.

На вопрос, является ли Россия другом Америки, Кейн ответил уклончивее.

"Я думаю, это сложные отношения... Не думаю, что они наши друзья", - сказал он.