Украина впервые сбила российский истребитель с помощью F-16, - генерал США
Американский генерал Дэн Кейн во время слушаний в Сенате рассказал о недавней победе украинских Воздушных сил - F-16 Украины впервые сбил российский истребитель в воздушном поединке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слушания в Сенате США.
Что рассказал генерал о бое F-16
"Недавно мы стали свидетелями первого воздушного боя, в котором украинский F-16 сбил российский истребитель. За последние несколько лет благодаря поддержке многих партнеров Украина значительно усилила свою эшелонированную систему обороны", - заявил Кейн.
Чьей победы хочет США в войне
На слушаниях генералу задали прямой вопрос о позиции США в войне.
"Кого мы хотим видеть победителем в войне между Россией и Украиной?" - спросили у Кейна.
"Я хочу, чтобы победила Украина", - ответил генерал.
На вопрос, является ли Россия другом Америки, Кейн ответил уклончивее.
"Я думаю, это сложные отношения... Не думаю, что они наши друзья", - сказал он.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывала, что именно содержится в законопроекте Грэма об "адских санкциях" против РФ.
Ранее в Белом доме заявляли о готовности поддержать эту санкционную инициативу, однако позже по данным Axios принятие "адских санкций" оказалось под вопросом именно из-за позиции самого Трампа, до сих пор не выразившего полной поддержки документа.