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На Одесщине разбился МиГ-29, но пилот выжил, - Воздушные силы

20:49 10.08.2026 Пн
1 мин
Летчик уничтожал вражеские цели над Одесской областью
aimg Иван Носальский
На Одесщине разбился МиГ-29, но пилот выжил, - Воздушные силы Иллюстративное фото: Украина потеряла МиГ-29 (armyinform.com.ua)
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Украина сегодня, 10 августа, потеряла истребитель МиГ-29. К счастью, пилот остался жив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Вечером 10 августа 2026 года во время выполнения боевого задания потерян истребитель МиГ-29 Воздушных Сил", - сказано в сообщении Воздушных сил.

Военные уточнили, что летчик перехватывал воздушные цели. По предварительным данным, во время пуска авиационной ракеты самолет загорелся и пилот потерял управление.

Украинский воин пытался спасти истребитель, но ему это не удалось. После этого он катапультировался. Пилота эвакуировали в медучреждение.

В Воздушных силах отметили, что причины инцидента устанавливаются.

Падение F-16

Напомним, 29 июля во время выполнения боевого задания по перехвату целей в небе была потеряна связь с истребителем F-16.

На борту произошла нештатная ситуация, пилот успешно катапультировался.

К слову, в июле американский генерал Дэн Кейн рассказал, что украинский пилот F-16 впервые сбил российский истребитель во время воздушного боя.

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